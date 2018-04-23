Украина готова принять больше иммигрантов: Кабмин установил квоту на 2018 год

Кабинет министров Украины установил квоту на иммиграцию на 2018 год. В рамках этой квоты разрешение на иммиграцию в течение календарного года Украина готова дать 4 388 иностранцам или лицам без гражданства, сообщает пресс-служба КМУ.

Разрешение в рамках ежегодной квоты предоставляется иммигрантам из нескольких категорий. Это деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины, высококвалифицированные специалисты, нужные для экономики страны. А также родственники (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки) граждан Украины и родители, супруги или несовершеннолетние дети иммигранта.

Еще одна категория - те, кто совершил инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не меньше 100 тыс. долларов. В 2018 году для этой категории иммиграция установлена без ограничений.

Дополнение к распоряжению КМУ от 18 апреля 2018 г. № 254-р

Что касается остальных категорий, то в общей сложности правительство установило квоту в 4 388 человек. Для родственников граждан Украины - в 1 020 человек, для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов - 2 147 человек, для тех, у кого раньше было гражданство Украины - в 530 человек. Для деятелей науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины - в 690 человек. Также Украина готова принять одного высококвалифицированного специалиста или работника.

Еще для одной категории - тех, кто непрерывно жил на территории Украины в течение трех лет со дня установления для них статуса пострадавших от торговли людьми - квота не установлена.

Отметим, что квота формируется по категориям иммигрантов и в разрезе регионов Украины на основании анализа иммиграционного процесса в предыдущем календарном году. В 2017 году общая квота была 3 963 человека.

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