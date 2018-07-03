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Спор на $137 млн: Украина выиграла суд у Великобритании

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Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров принял единогласное решение в пользу Украины по иску компании "Krederi LTD".

"Истец заявлял о том, что Украина нарушила гарантии защиты его инвестиций, предусмотренных Соглашением между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", -сообщается на странице Министерства юстиции в Facebook.

Компания требовала от Украины уплаты компенсации в размере 137 миллионов долларов и дополнительно начисленные проценты и компенсации расходов.

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"Арбитражный суд признал, что исковые требования являются необоснованными, а потому подлежат отклонению. Это означает, что бюджетные средства сэкономлено и восстановлена ​​справедливость", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минюст приготовил "неприятный сюрприз" российским оккупантам.

Место
Украина
Объект
Министерство юстиции
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