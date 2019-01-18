Проблеме уже пять лет: раскрыты детали законопроекта о дезертирах ВСУ

Законопроект об исключении дезертиров из ВСУ, поданный в Верховную Раду, поможет решить проблему еще пятилетней давности. Сейчас украинское законодательство в этом вопросе до сих пор недостаточно развито.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, тема дезертирства в ВСУ уже очень старая, но в первую очередь она связана с аннексией Крыма.

"Тогда значительная часть офицеров и военнослужащих по контракту остались на территории Крыма. И некоторые из них перешли служить в ВС РФ. Украина была не готова к этому, ведь механизм противодействия действительно не был отработан", – пояснил Самусь.

"Этот законопроект должен четко расставить все точки над ё. Если есть обвинительный приговор, что этот человек – дезертир, то конечно же ему не должно выплачиваться жалование. Он должен был лишен статуса военнослужащего, без того чтобы его разыскивать. То есть, это приведение правовой базы к ситуации, которая возникла в 2014 году", – подвел итог эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Минобороны общее количество дезертиров из ВСУ за время войны с Россией составило 9268 человек. Теперь этих солдат планируют исключить из численности ВСУ, чтобы иметь возможность доукомплектовать армию.

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