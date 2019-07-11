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Вибори по-новому: як тепер голосуватимуть українці

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Відповідно до ухваленого у четвер, 11 липня, Виборчого Кодексу, з 2023 року вибори в Україні відбуватимуться за новою системою.

Перед виборцями буде кілька бюлетенів – вони мають обрати не тільки партію, а й кандидата зі списку цієї політсили.

Що важливо знати і які зміни ухвалили народні депутати – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

  • Верховна Рада ухвалила новий Виборчий Кодекс. Наступні парламентські вибори відбудуться за новою системою;

  • Україна буде поділена на 27 округів, а українці оберуть не тільки партію, а й конкретного кандидата зі списку;

  • Це має суттєво покращити склад парламенту, тим самим автори ідеї хочуть прибрати корупційну мажоритарну складову;

  • Після того, як законопроект підпише президент Володимир Зеленський, документ почне діяти вже з 2023 року.

Що зміниться

Після ухвалення народними депутатами проекту закону 3112-1 в Україні почне діяти єдина пропорційна система з відкритими списками.

Україну поділять на 27 великих округів. Кожна область стане своєрідним виборчим округом. Кожна політична партія висуне два списки:

  • Загальний список у багатомандатному окрузі;

  • Список у кожному конкретному окрузі.

Під час формування списку кожна партія створюватиме як свій окремий загальнонаціональний список кандидатів – "обличчя партії", так і конкретний поіменний регіональний виборчий список у кожній з областей України.

Верховна Рада

Верховна Рада

При цьому як кількість мандатів політичної сили, так і кількість народних депутатів від області у майбутньому парламенті залежатиме виключно від кількості голосів. Пройдуть до парламенту ті партії, які наберуть 5% голосів, після виборів – Центральна виборча комісія складе окрему виборчу квоту.

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Ця кількість голосів, відданих за одного народного депутата у співвідношенні із загальною їхньою кількістю у Раді – 450. Якщо виходити з цього принципу, то на виборах 2014 року, наприклад, квота на одного народного депутата була б 33 тисячі голосів. У разі, якщо у конкретного кандидата буде недостатньо голосів до даної квоти, вони перейдуть до головного "виборчого фонду", в якому за таким самим принципом будуть відібрані кандидати, що представляють "обличчя партії" – загальнонаціональний список.

Чому це добре? Є кілька причин.

  • Покращиться регіональне представництво у Верховній Раді. Коли кожен регіон по суті матиме рівнозначну кількість представників.

  • Зменшиться міграція нардепів з однієї партії до іншої. В ідеалі це покращить партійну дисципліну, так як нардепи матимуть пряму прив'язку до політичних сил. Не буде так званих "самовисуванців", які при попаданні в парламент можуть торгуватися за місця у фракціях. Також до нардепів від мажоритарних округів фактично неможливо застосувати систему відкликання мандата. Зараз же ситуація змінюється.

  • Перед ухваленням бюджету парламентарі не будуть сперечатися щодо кількості виділення грошей на їхній конкретний округ. Це має покращити якість головного кошторису країни.

Дивіться відео за темою:

Як це відіб'ється на виборці? Кожен українець на виборчій дільниці отримає два бюлетені. Один для загальнонаціонального списку, і ще один для конкретного округу. Що у першому, що у другому йому треба буде поставити галочку під обраною партією, а також кандидатом.

Яка система є зараз

Позачергові парламентські вибори 2019 року відбуватимуться за старою, змішаною системою. Зараз загальна кількість нардепів (450) поділена на дві частини. 225 йдуть за загальним списком (партійним), ще 225 у мажоритарних округах.

Приходячи на виборчу дільницю, українці беруть два бланки. В одному ставлять галочку навпроти партії (голосуючи за її список), а у другому галочку навпроти кандидата (по округу). При цьому кандидат по мажоритарному округу може бути представником будь-якої іншої партії, чи взагалі самовисуванцем.

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Нинішня система неодноразово ставала об'єктом критики. І для цього є відразу кілька причин.

По-перше, на мажоритарних округах кандидати регулярно підкуповують виборців. Горезвісна гречка, продуктові набори, ліки – не новинка для виборчих кампаній. А це прямо заборонено законом.

Підкуп виборців – одне з основних порушень на виборах

Підкуп виборців – одне з основних порушень на виборах

По-друге, народні депутати, які пройшли шляхом мажоритарних виборів до парламенту, частіше займаються насамперед справами округу, а не загальнонаціональними. Зазвичай це закінчується виділенням субвенцій (адресної допомоги), яку вони використовують задля власного піару.

По-третє, не секрет, що місця у багатьох політичних партіях просто продаються за величезні суми. Ці вибори не стали винятком.

Саме тому окремі народні депутати і громадські активісти вимагали від Верховної Ради ухвалити новий закон і змінити правила гри.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 законопроект
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