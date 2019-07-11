Вибори по-новому: як тепер голосуватимуть українці

Відповідно до ухваленого у четвер, 11 липня, Виборчого Кодексу, з 2023 року вибори в Україні відбуватимуться за новою системою.

Перед виборцями буде кілька бюлетенів – вони мають обрати не тільки партію, а й кандидата зі списку цієї політсили.

Що важливо знати і які зміни ухвалили народні депутати – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Верховна Рада ухвалила новий Виборчий Кодекс. Наступні парламентські вибори відбудуться за новою системою;

Україна буде поділена на 27 округів, а українці оберуть не тільки партію, а й конкретного кандидата зі списку;

Це має суттєво покращити склад парламенту, тим самим автори ідеї хочуть прибрати корупційну мажоритарну складову;

Після того, як законопроект підпише президент Володимир Зеленський, документ почне діяти вже з 2023 року.

Що зміниться

Після ухвалення народними депутатами проекту закону 3112-1 в Україні почне діяти єдина пропорційна система з відкритими списками.

Україну поділять на 27 великих округів. Кожна область стане своєрідним виборчим округом. Кожна політична партія висуне два списки:

Загальний список у багатомандатному окрузі;

Список у кожному конкретному окрузі.

Під час формування списку кожна партія створюватиме як свій окремий загальнонаціональний список кандидатів – "обличчя партії", так і конкретний поіменний регіональний виборчий список у кожній з областей України.

Верховна Рада

При цьому як кількість мандатів політичної сили, так і кількість народних депутатів від області у майбутньому парламенті залежатиме виключно від кількості голосів. Пройдуть до парламенту ті партії, які наберуть 5% голосів, після виборів – Центральна виборча комісія складе окрему виборчу квоту.

Ця кількість голосів, відданих за одного народного депутата у співвідношенні із загальною їхньою кількістю у Раді – 450. Якщо виходити з цього принципу, то на виборах 2014 року, наприклад, квота на одного народного депутата була б 33 тисячі голосів. У разі, якщо у конкретного кандидата буде недостатньо голосів до даної квоти, вони перейдуть до головного "виборчого фонду", в якому за таким самим принципом будуть відібрані кандидати, що представляють "обличчя партії" – загальнонаціональний список.

Чому це добре? Є кілька причин.

Покращиться регіональне представництво у Верховній Раді. Коли кожен регіон по суті матиме рівнозначну кількість представників.

Зменшиться міграція нардепів з однієї партії до іншої. В ідеалі це покращить партійну дисципліну, так як нардепи матимуть пряму прив'язку до політичних сил. Не буде так званих "самовисуванців", які при попаданні в парламент можуть торгуватися за місця у фракціях. Також до нардепів від мажоритарних округів фактично неможливо застосувати систему відкликання мандата. Зараз же ситуація змінюється.

Перед ухваленням бюджету парламентарі не будуть сперечатися щодо кількості виділення грошей на їхній конкретний округ. Це має покращити якість головного кошторису країни.

Дивіться відео за темою:

Як це відіб'ється на виборці? Кожен українець на виборчій дільниці отримає два бюлетені. Один для загальнонаціонального списку, і ще один для конкретного округу. Що у першому, що у другому йому треба буде поставити галочку під обраною партією, а також кандидатом.

Яка система є зараз

Позачергові парламентські вибори 2019 року відбуватимуться за старою, змішаною системою. Зараз загальна кількість нардепів (450) поділена на дві частини. 225 йдуть за загальним списком (партійним), ще 225 у мажоритарних округах.

Приходячи на виборчу дільницю, українці беруть два бланки. В одному ставлять галочку навпроти партії (голосуючи за її список), а у другому галочку навпроти кандидата (по округу). При цьому кандидат по мажоритарному округу може бути представником будь-якої іншої партії, чи взагалі самовисуванцем.

Нинішня система неодноразово ставала об'єктом критики. І для цього є відразу кілька причин.

По-перше, на мажоритарних округах кандидати регулярно підкуповують виборців. Горезвісна гречка, продуктові набори, ліки – не новинка для виборчих кампаній. А це прямо заборонено законом.

Підкуп виборців – одне з основних порушень на виборах

По-друге, народні депутати, які пройшли шляхом мажоритарних виборів до парламенту, частіше займаються насамперед справами округу, а не загальнонаціональними. Зазвичай це закінчується виділенням субвенцій (адресної допомоги), яку вони використовують задля власного піару.

По-третє, не секрет, що місця у багатьох політичних партіях просто продаються за величезні суми. Ці вибори не стали винятком.

Саме тому окремі народні депутати і громадські активісти вимагали від Верховної Ради ухвалити новий закон і змінити правила гри.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!