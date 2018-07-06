Ни одно из решений о рассрочках не было обжаловано в суде, все законно - Насиров

Все решения о рассрочках (отсрочках) налоговых платежей, подписанные Романом Насировым как председателем Государственной фискальной службы, являются законными и никогда не оспаривались в суде.

Об этом Насиров заявил в интервью OBOZREVATEL.

"Как Председатель ГФС Украины, действуя в пределах предоставленных мне законом полномочий, я подписал около 10 тысяч таких решений, и ни одно из них не было признано в суде незаконным и не было отменено, в том числе и те, которые были в подозрении", - подчеркнул он.

Роман Насиров Obozrevatel

Насиров подчеркнул, что министерство финансов Украины во главе с уже уволенным Александром Данилюком не имело замечаний и согласилось со всеми решениями.

"Минфин имел и имеет абсолютно всю информацию по этому поводу, но никаких замечаний со стороны министерства финансов не было. Минфин полностью согласился с теми решениями, которые согласно закону были приняты в отношении отдельных налогоплательщиков ", - сказал Насиров.

Первую часть интервью с Романом Насировым читайте на OBOZREVATEL.