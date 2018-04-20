Миграционная служба готовится выдавать ID-карты всем желающим

Во втором полугодии 2018 года заменить привычный паспорт-книжечку на ID-карту можно будет по желанию. Пока это сделать можно только при смене фамилии, утере паспорта или его порче, а также по желанию при достижении 25-летнего и 45-летнего возраста вместо вклеивания нового фото.

Такой подход к замене основного документа направлен на избежание ажиотажа и дополнительных очередей, отмечают в Государственной миграционной службе Украины (ГМС).

Кроме того, с 17 апреля 2018 года утратил силу приказ МВД, который утверждал Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины образца 1994 года - в форме книжечки. Такое решение было продиктовано тем, что бумажный паспорт уже давно не выдают ни в одном подразделении миграционной службы.

При этом, подразделения ГМС и центры предоставления административных услуг и дальше будут вклеивать новые фото в бумажные паспорта. Но при желании вместо этого сразу можно оформить ID-карту.

Как сообщал ранее "Обозреватель", Кабинет министров принял решение запретить гражданам Украины оформлять внутренние паспорта с использованием бланка в форме книжки.