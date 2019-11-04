Секс потеряет ценность, но принесет деньги: как в Украине могут узаконить древнейшую профессию

Секс-скандал с перепиской народного депутата от “Слуги народа” Богдана Яременко актуализировал тему с легализацией (или декриминализацией) проституции. Сторонники идеи уверяют — это принесет дополнительные миллиарды в бюджет, а многие украинцы смогут легально и без проблем заниматься тем, что делают и сейчас.

Будут ли легализовать проституцию и чего ждать украинцам — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине снова заговорили о легализации секс-услуг;

По мнению экспертов, ежегодно бюджет мог бы получать около 1,5 миллиардов долларов от борделей;

Среди бывших сотрудников сферы нет единого мнения, как это сделать;

Тут есть много факторов, начиная от прав секс-работников, заканчивая общественным мнением;

В отдельных странах ЕС к этому пришли еще в начале 2000-х. Есть как свои плюсы, так и минусы.

Почему это актуально и что важно знать?

Первым после смены власти об этом заявил президент Владимир Зеленский. Во время одного из своих публичных выступлений он подчеркнул, что хотел бы создать новый город, где будет легализован как игорный бизнес, так и проституция. Правда, конкретной даты или места для нового города он не назвал.

Также вопрос с проституцией регулярно обсуждается на разных уровнях, отдельные украинцы подают электронные петиции на сайт Офиса президента, но пока без каких-либо результатов. Отдельное внимание проблемы секса за деньги привлекли и недавние секс-скандалы в Раде, в частности нардеп Богдан Яременко прямо под куполом парламента узнавал стоимости услуг “девушки по вызову”.

Правда, эксперты уверяют, к вопросу нужно подходить очень ответственно. И речь идет не только о моральных ценностях, но и формулировках. По словам руководителя организации БО “Легалайф-Украина”, а также секс-работницы с 15-летним стажем Натальи Исаевой, важно различать декриминализацию и легализацию проституции.

В Украине задумываются о легализации проституции

Декриминализация — означает отсутствие наказания за то, что человек добровольно занимается секс-работой.

Этот подход предполагает, что к секс-труду существует такое же отношение, как и к другим видам занятости: то есть нет специфических законов, регулирующих эту деятельность. Секс-работницы имеют такие же трудовые права, как и работники других профессий: на них распространяется трудовое законодательство страны.

Например, при декриминализации секс-труда бордели регулируются в соответствии с действующими законами о безопасности и гигиене труда и других норм трудового законодательства. Секс-работницы могут или работать независимо как фрилансеры, или же заключать трудовые договоры с операторами борделей.

А легализация — означает необходимость лицензирования и подготовку списка особых требований, которые необходимы для получения лицензии.

“На сегодня, декриминализация зарекомендовала себя как лучшая модель регулирования секс-труда: соответственно, многие правозащитные организации предпочитают именно этот подход”, — подчеркнула Исаева.

Стоит обратить внимание и на статистику. По данным исследования “Легалайф-Украина” и “Социоконсалтинг”, для 75% секс-работников эта профессия приносит основной доход в жизни. При этом треть из опрошенных как минимум 1-2 раза привлекались к административной ответственности за предоставление сексуальных услуг.

Плюсы и минусы

Из позитивного:

Наполнение государственного бюджета. По разным оценкам, теневой рынок проституции в стране составляет 1,5 миллиарда долларов в год. Это равно одному траншу МВФ Украине.

Безопасность. Как медицинская, так и физическая. Работники секс-индустрии будут проходить медобследования, а также смогут получить трудовую книжку и защитить свои права. Не будет смысла работать на неизвестных людей и быть в рабстве, если можно предоставлять услуги законно и защищено.

Из негативного:

Секс-индустрия станет полноценной профессией. Есть вероятность, что она станет популяризироваться и больше людей захочет торговать своим телом. Это может негативно повлиять на моральное состояние общества;

Секс потеряет свою ценность. И станет лишь физическим удовлетворением за деньги.

Проституция в Украине

В Раде уже пробовали

Еще в 2015 году народный депутат Андрей Немировский зарегистрировал проект закона о легализации проституции и деятельности секс-заведений. Так, законопроект предлагал проституток регистрировать ФЛП, а проституцию как вид предпринимательской деятельности. Им предоставлялись бы все социальные гарантии от государства.

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Также вводилось понятия секс-заведения (борделя), которому предоставляется статус юридического лица. В такие места обязаны пускать с 18 лет при предъявлении паспорта. Бордели не могут размещаться в зданиях, где находятся органы госвласти, научные центры, больницы, почта, школы, детские сады, детские центры, религиозные организации.

Правда, законопроект дальше обсуждения в комитетах не прошел. А в октябре 2015 года и вовсе был отозван. С тех законодательных инициатив от нардепов так и не поступило. Директор БО Всеукраинская "Лига Легалайф" Юлия Дорохова считает, что законопроект Немировского был отличным документом, требующим лишь небольших доработок. Но саму идею не декриминализации, а именно легализации секс-услуг поддерживает.

По словам Дороховой, это вопрос очень комплексный, требующий участия не только нардепов, но и представителей индустрии. Также стоит обратить внимание и на реформу правоохранительной системы, ведь ни для кого не секрет, что многие преступления в сфере проституции происходят под "крышей" силовиков.

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Также директор фонда рассказала OBOZREVATEL и об опыте проведения митингов в поддержку легализации. Один из первых ее организация провела такой в 2017 году.

Легализация проституции. Митинг от марта 2017 года Апостроф

Опыт Европы

Проституция в той или иной мере узаконена во многих европейских странах. В Германии впервые проституция была узаконена в 2002 году, с 2017 года действует обновленный закон.

Как пишет DW, владельцам борделей необходимо разрешение на занятие такого рода бизнесом, они также должны проходить специальную "проверку на надежность". А проститутки обязаны раз в два года регистрироваться и раз в год проходить обязательную консультацию в ведомстве по вопросам здравоохранения. При этом для секс-работниц в возрасте от 18 до 21 года указанные сроки меньше.

В первый год работы закона легализовались лишь около 7 тысяч девушек. При этом по разным оценкам в 80-миллионной Германии работают в индустрии от 200 тысяч до 1 миллиона девушек. Многие из них — приехали в Германию с других стран мира.

Еще одна Мекка европейского секс-туризма — Нидерланды. В стране она легализована с 2000 года. Проституцией могут заниматься с 18 лет, клиентом же можно стать с 16. Благодаря законодательному урегулированию (а все работники индустрии платят налоги) — страна стала популярной точкой для секс-туристов со всего мира.

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