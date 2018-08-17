"Двойные стандарты": САП и НАБУ сознательно нарушают законы - адвокат

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сознательно нарушают законы при обжаловании незаконных решений детективов НАБУ.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Константин Дорошенко.

Так, по словам адвоката, речь идет о том, что прокуроры и руководители САП вопреки требованиям законодательства рассматривают жалобы на незаконные решения (постановления) детективов НАБУ, где ставится вопрос об их отмене. При этом, согласно закону отменять постановления НАБУ может только генеральный прокурор Украины или лицо, исполняющее его обязанности.

"В антикоррупционных органах давно действует круговая порука - от детектива НАБУ к руководителю, от прокурора к руководителю САП. Должностные лица НАБУ и САП покрывают друг друга: начальник покрывает незаконные действия подчиненного, и так до самого верха, до руководителей этих органов. Все происходит не так, как указывает закон, а так, как выгодно в конкретном случае конкретному прокурору или детективу. А это является нарушением принципа законности", - заявил Дорошенко.

Он отметил, что больше всего эпизодов незаконных решений детективов НАБУ и прокуроров САП происходит в деле Романа Насирова.

"Главное, что прокуроры САП, "покрывая" незаконные решения детективов НАБУ, не обеспечивают установленного законом механизма их обжалования. Если жалоба подана на решение-постановление детектива НАБУ, то ее может рассмотреть и отменить такое решение только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности. Так, говорит ст. 36 УПК Украины", - отметил адвокат.

"Руководители САП даже не читают документы, которые подписывают. Что дали - то и подписали. А законно это или нет - их это вообще не волнует. Складывается именно такое впечатление", - сказал Константин Дорошенко.

"Детектив НАБУ, который принимает решение - постановление, которым решает тот или иной вопрос уголовного процесса, в качестве примера приведу - отказывает в удовлетворении нашего ходатайства. В соответствии со ст. 36 УПК Украины подаем жалобу на постановление детектива НАБУ в адрес Генерального прокурора с просьбой отменить ее, как незаконное. Получаем ответ от прокурора в уголовном производстве (одновременно руководитель отдела по САП) об отсутствии оснований для его отмены. Очевидно, что нашу жалобу рассмотрел уполномочен субъект, и подаем жалобу Генеральному прокурору и обосновываем отсутствие полномочий на рассмотрение прокурором САП и просим снова отменить постановление НАБУ.

Получаем ответ от начальника управления САП, который соглашается со своим подчиненным и не видит нарушений по рассмотрению нашей жалобы неуполномоченным лицом, а также об отсутствии оснований для отмены постановления детектива НАБУ. В третий раз подаем жалобу в адрес Генерального прокурора и обосновываем, что полномочий на рассмотрение прокурором САП и его руководителем управления САП не было и просим снова отменить постановление НАБУ.

Ответ на данную жалобу поступает за подписью заместителя руководителя САП, который сообщает, что и прокурор, и начальник управления очень большие специалисты в области права, действуют таким образом определенный законом, а мы невнимательно читаем и применяем законы, как и прокурор и начальник управления должны право отменять постановления НАБУ, и вообще оснований для отмены постановления детектива НАБУ таки нет. И еще одна жалоба, ответ за подписью руководителя САП, что он также не видит никаких нарушений в действиях своих коллег прокуроров ", - рассказал защитник.

"Таких примеров и алгоритмов работы САП можно привести множество, а потому интересным выглядит факт публикации последнего заявления САП на официальной странице в Фейсбуке, где фактически все выше сказанное подтверждается. То есть то, что происходит в реальных делах, расходится с официальной позицией. В одних случаях, выгодных для САП, они дейтвуют по закону, а в других - наоборот. Очевидно, что к одним и тем же действиям САП применяет различные оценки, и по разному применяет одну и ту же норму закона. То есть такое поведение можно охарактеризовать юридическим термином - "двойные стандарты"", - добавил Дорошенко.

Напомним, что 16 августа 2018 года на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук было опубликовано официальное заявление о том, что прокуроры САП не имеют права отменять постановление Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа 2018 года Роман Насиров заявил отвод коллегии судей, рассматривающей его дело, в связи с безосновательным и незаконным продлением обязанностей как подозреваемого.