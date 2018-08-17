"Подвійні стандарти": САП і НАБУ свідомо порушують закони - адвокат

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури свідомо порушують закони при оскарженні незаконних рішень детективів НАБУ.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив адвокат Костянтин Дорошенко.

Так, за словами адвоката, мова йде про те, що прокурори і керівники САП всупереч вимогам законодавства розглядають скарги на незаконні рішення (постанови) детективів НАБУ, де ставиться питання про їхнє скасування. При цьому, відповідно до закону скасовувати постанови НАБУ може тільки генеральний прокурор України або особа, яка виконує його обов'язки.

"В антикорупційних органах давно діє кругова порука - від детектива НАБУ до керівника, від прокурора до керівника САП. Посадові особи НАБУ і САП покривають один одного: начальник покриває незаконні дії підлеглого, і так до самого верху, до керівників цих органів. Все відбувається не так, як вказує закон, а так, як вигідно в конкретному випадку конкретному прокурору або детективу. А це є порушенням принципу законності", - заявив Костянтин Дорошенко.

Він зазначив, що найбільше епізодів незаконних рішень детективів НАБУ і прокурорів САП відбувається у справі Романа Насірова.

"Головне, що прокурори САП, покриваючи незаконні рішення детективів НАБУ, не забезпечують встановленого законом механізму їх оскарження. Якщо скарга подана на рішення-постанову детектива НАБУ, то її може розглянути і скасувати таке рішення тільки генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки. Так, говорить ст. 36 КПК України", - зазначив адвокат.

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"Керівники САП навіть не читають документи, які підписують. Що їм дали - те і підписали. А законно це чи ні - їх це взагалі не хвилює. Складається саме таке враження", - сказав Костянтин Дорошенко.

"Детектив НАБУ, який приймає рішення - постанову, якою вирішує те чи інше питання кримінального процесу, як приклад приведу - відмовляє в задоволенні нашого клопотання. Відповідно до ст. 36 КПК України оскаржуємо постанову детектива НАБУ на адресу Генерального прокурора з проханням скасувати її, як незаконну. Отримуємо відповідь від прокурора в кримінальному провадженні (одночасно керівник відділу щодо САП) про відсутність підстав для його скасування. Очевидно, що нашу скаргу розглянув неуповноважений суб'єкт. Подаємо скаргу Генеральному прокурору й обгрунтовуємо відсутність повноважень на розгляд прокурором САП, просимо знову скасувати постанову НАБУ.

Отримуємо відповідь від начальника управління САП, який погоджується зі своїм підлеглим і не бачить порушень у розгляді нашої скарги неуповноваженою особою, а також про відсутність підстав для скасування постанови детектива НАБУ. Втретє оскаржуємо на адресу генерального прокурора й обгрунтовуємо, що повноважень на розгляд прокурором САП і його керівником управління САП не було, просимо знову скасувати постанову НАБУ. Відповідь на цю скаргу надходить за підписом заступника керівника САП, який повідомляє, що і прокурор, і начальник управління - дуже великі фахівці в області права, діють у спосіб, визначений законом, а ми, начебто неуважно читаємо і застосовуємо закони, оскільки і прокурор, і начальник управління мають право скасовувати постанови НАБУ. І взагалі підстав для скасування постанови детектива НАБУ таки немає. І ще одна скарга, відповідь за підписом керівника САП, що він також не бачить жодних порушень у діях своїх колег-прокурорів", - розповів захисник.

"Таких прикладів і алгоритмів роботи САП можна навести безліч. Тому цікавим виглядає факт публікації останньої заяви САП на офіційній сторінці в Фейсбуці, де фактично все вище сказане підтверджується. Тобто те, що відбувається в реальних справах, не співпадає з офіційною позицією. В одних випадках, вигідних для САП, вони діють за законом, а в інших - навпаки. Очевидно, що до одних і тих же дій САП застосовує різні оцінки, і по-різному застосовує одну і ту ж норму закону. Тобто таку поведінку можна охарактеризувати юридичним терміном "подвійні стандарти", - додав Дорошенко.

Нагадаємо, що 16 серпня 2018 року на офіційній сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Фейсбуці було опубліковано офіційну заяву про те, що прокурори САП не мають права скасовувати постанови Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня 2018 року Роман Насіров заявив відведення колегії суддів, що розглядає його справу, в зв'язку з безпідставним і незаконним продовженням обов'язків як підозрюваного.