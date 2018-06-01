Дубай намерен перевести все сделки с недвижимостью в интернет

Земельный департамент Дубая объявил о планах относительно запуска Real Estate Self Transaction (REST) – платформы для торговли недвижимостью и осуществления сделок между несколькими сторонами в любом месте и в любое время.

Новая платформа, часть вклада департамента в инициативу Dubai 10X, обеспечивает полное цифровое управление операциями в сфере недвижимости, устранение бумажных документов и сокращение брокерских процедур, говорится в заявлении. Планируется, что проект будет полностью разработан до первого квартала 2020 года, сообщает Arabian Business.

Дубай запустит онлайн платформу для операций с недвижимостью pixabay.com

Как заявил генеральный директор департамента Султан Бутти бин Мейрен, благодаря устранению традиционных ограничений в процессе операций с недвижимостью, система позволит проводить их в любое время и из любой точки мира.

"Мы развернули передовые технологии и системы недвижимости, основанные на глубоком понимании потребностей владельцев недвижимости. Позволяя клиентам напрямую управлять всеми элементами процесса операций с недвижимостью в режиме онлайн, платформа помогает им экономить значительное время и усилия", - сказал он.

Проект охватывает все операции с недвижимостью, такие как покупка и продажа, а также рыночные услуги, включая ипотеку. За счет прямой связи владельца с банком через смарт-приложение, клиентам будет легче получить доступ к ипотечным услугам. Ни одна из сторон не должна будет физически присутствовать, поскольку все данные о собственности доступны онлайн.

С помощью системы банк может предлагать прямую ипотеку, перечислять сумму ипотечного кредита на счет клиента или прекратить ее в случае продажи и покупки.

Кроме того, платформа позволит арендодателям, находящимся как в Дубае, так и за рубежом, сдавать свою недвижимость и оплачивать счета за электроэнергию, воду и интернет удаленно, избегая необходимости использовать услуги агентов по обслуживанию. Также с ее помощью владельцы смогут заключать договора с компаниями по обустройству жилья, контролируя этот процесс и предоставив им полный доступ к планировке онлайн.

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