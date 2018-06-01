Дубай має намір перевести всі угоди з нерухомістю в інтернет

Земельний департамент Дубая оголосив про плани щодо запуску Real Estate Self Transaction (REST) ​​- платформи для торгівлі нерухомістю і здійснення угод між декількома сторонами в будь-якому місці і в будь-який час.

Нова платформа, частина вкладу департаменту в ініціативу Dubai 10X, забезпечує повне цифрове управління операціями в сфері нерухомості, усунення паперових документів і скорочення брокерських процедур, йдеться в заяві. Планується, що проект буде повністю розроблений до першого кварталу 2020 року, повідомляє Arabian Business.

Дубай запустить онлайн платформу для операцій з нерухомістю pixabay.com

Як заявив генеральний директор департаменту Султан Бутті бін Мейрен, завдяки усуненню традиційних обмежень в процесі операцій з нерухомістю, система дозволить проводити їх в будь-який час і з будь-якої точки світу.

"Ми розгорнули передові технології і системи нерухомості, засновані на глибокому розумінні потреб власників нерухомості. Дозволяючи клієнтам безпосередньо управляти всіма елементами процесу операцій з нерухомістю в режимі онлайн, платформа допомагає їм економити значний час і зусилля", - сказав він.

Проект охоплює всі операції з нерухомістю, такі як покупка і продаж, а також ринкові послуги, включаючи іпотеку. За рахунок прямого зв'язку власника з банком через смарт-додаток, клієнтам буде легше отримати доступ до іпотечних послуг. Жодна зі сторін не повинна буде бути фізично присутньою, оскільки всі дані про власність доступні онлайн.

За допомогою системи банк може пропонувати пряму іпотеку, перераховувати суму іпотечного кредиту на рахунок клієнта або припинити її в разі продажу і покупки.

Крім того, платформа дозволить орендодавцям, які перебувають як в Дубаї, так і за кордоном, здавати свою нерухомість і оплачувати рахунки за електроенергію, воду і інтернет віддалено, уникаючи необхідності використовувати послуги агентів з обслуговування. Також з її допомогою власники зможуть укладати договори з компаніями з облаштування житла, контролюючи цей процес і надавши їм повний доступ до планування онлайн.

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