Украинцы предпочитают покупку собственного жилья, а не аренду

Долгосрочная аренда жилья вместо покупки собственной квартиры никак не приживется в Украине из-за национальной особенности большинства украинцев.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила эксперт по недвижимости Ярослава Чапко.

"Это связано с нашей ментальностью. Что-то построить капитальное, или купить квартиру, оставить ее детям своим в наследство. Поэтому наша нация не привычна к аренде жилья. Оно чужое, мы не привыкли отдавать деньги просто так кому-то. Для нас более приемлемым будет купить себе квартиру. Хоть небольшую, но отдельно. Поэтому это не станет тенденцией на протяжении будущих 3-5 лет", - считает она.

По ее словам, подобная практика может стать более популярной среди подрастающего поколения.

"В долгосрочной перспективе такая тенденция возможна. Молодежь более мобильна, она много работает как фрилансер и покупка жилья не будет для них такой критичной", - убеждена эксперт.

Также Чапко отметила, что цена аренды остается стабильной и перед новым учебным годом может измениться только из-за повышения коммуналки.

"Цена аренды будет зависеть от стоимости коммунальных услуг. Если поднимется стоимость коммунальных услуг, то поднимется и стоимость аренды. Предложений достаточно и, думаю, удовлетворит спрос полностью", - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по недвижимости Сергей Костецкий рассказал, когда в Украине смогут приступить к реализации проектов по демонтажу "хрущевок", чей срок эксплуатации исчерпан уже пару десятилетий назад.