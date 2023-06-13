Апелляционная палата ВАКС начала рассматривать апелляцию на приговор Евгения Дыхне - экс-директору аэропорта Борисполь.

Видео дня

Напомним, 1 марта коллегия судей ВАКС приговорила Дыхное к 5 годам лишения свободы за заключение предварительных договоров аренды.

Далее текст на языке оригинала.

Євгеній Дихне, як в.о. директора аеропорту Бориспіль у 2016 році підписав два попередні договори оренди, додаткові угоди до них, акти-приймання передачі майна, складені на їх підставі. Це була стала практика в "Борисполі", починаючи з 2011 року. Було підписано близько 150 договорів різними директорами.

Суть попереднього договору оренди – орендар використовував приміщення ДП МА "Бориспіль" на період до закінчення конкурсу з передачі державного майна в оренду, що проводився відповідно до Закону "Про оренду державного та комунального майна" та підписання договору оренди державного майна. На той момент — паперова газета та "голосування руками". Верховний суд надав їм правову оцінку, визнавши як "змішані".

Згідно з Законом, передає приміщення в оренду не ДП МА "Бориспіль", а регіональне відділення Фонду держмайна за конкурсною процедурою. ДП МА "Бориспіль" - балансоутримувач, а не сторона договору оренди державного майна.

Проте, попередній договір автоматично припинявся в момент, коли укладався основний з Фондом Держмайна.

Попередній договір оренди не передбачений жодним законом. У статуті "Борисполя" вказано, що він може передавати своє майно в користування переважно на конкурсній основі, і має погоджувати це з органом управління. "Бориспіль" інформував МІУ щоквартально. Воно ніколи не заперечувало проти укладення договорів. Договір уклалася із першим, хто звернувся із заявкою, відповідав вимогам аеропорту. Він і ставав ініціатором конкурсу в Фонді.

Регіональне відділення Фонду держмайна проводило конкурси дуже повільно (це і була причина, чому укладали попередні договори). Конкурс міг тривати від півроку до двох, як у випадку із договором-предметом судового розгляду. Це дуже шкодило прибуткам, конкурентоздатності "Борисполя" – йому потрібно було забезпечити пасажирів і авіакомпанії сервісами. Альтернатива - невизначений період часу приміщення простоювало б, поки Фонд проводив процедури.

Ось така фабула справи.

Розслідування у справі проводило НАБУ. Нещодавно ми направили до НАБУ заяву про злочин щодо співробітників Регіонального відділення Фонду держмайна, дії яких призводили до затягування конкурсів з оренди.

Поки чекаємо реакції, співставляємо принципи роботи НАБУ і результат роботи в цій справі.

ДОСКОНАЛІСТЬ: Ми дотримуємося найвищих професійних стандартів.

Прикладом "найвищих професійних стандартів" є підхід до розрахунку збитків у цій справі. Збитками в цьому випадку є упущена вигода.

З точки зору НАБУ, протягом деякого часу аеропорт "Бориспіль" і Державний бюджет могли б заробляти більше, але не заробляли. Якби аеропорт "Бориспіль" передав в користування приміщення за вищою ціною, то дохід був би більшим.

Таку нехитру логіку детектив підтвердив звітом про оцінку майна — в 2019 році на підставі документів, складених у 2018 році, оцінювач на замовлення НАБУ порахував, скільки мала б складати вартість оренди приміщень у 2016 році.

Цікаво, що ціна, яку детектив вважав заниженою, була приблизно рівною ціні оренди інших приміщень аеропорту Бориспіль в той період.

Тож, Євгенія Дихне притягнуто до відповідальності за те, що він забезпечив отримання прибутку "Борисполем" (якого в іншому випадку не було б), тому що теоретично можливо було б отримувати прибуток більший (але чи дійсно можливо — перевірити не можна).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Ми несемо відповідальність за свої дії, рішення та їхні наслідки.

Логіка завдання збитків, описана вище, була зафіксована штучно створеним доказом — звітом про оцінку вартості оренди приміщень, виготовленим на замовлення НАБУ.

Детектив у справі, володіючи всіма матеріалами справи:

- надав оцінювачу ті договори оренди, на підставі яких останній склав найбільш вигідний для сторони обвинувачення звіт про оцінку. Припущення оцінювача зроблене на основі лише 6 договорів.

- не надав для оцінки договори оренди, що укладені через Фонд держмайна із ТОВ "Аероресторнас" та ТОВ "Преса Трейд", в яких розмір орендної плати за 1 кв. м. був набагато менший, ніж за попередніми договорами оренди із ТОВ "Кофе Бар Плюс" та ТОВ "Артерія Груп".

- хоча у проваджені досліджувався ДП МА "Бориспіль", детективом для оцінки надано договори оренди, що укладені для діяльності ДП МА "Львів". Цей аеропорт має інакші економічні характеристики, що робить порівняння принципів зростання цін між ними неприйнятними.

- оцінювач, на основі звіту якого побудовані висновки про завдані збитки, під час допиту сам заявив, що його висновок суб’єктивний, а інший оцінювач порахував би по іншому. А були б інші документи — був би інший розрахунок. При цьому вибір документів, на основі яких зроблено розрахунок — максимально упереджений, оскільки договори надавав виключно детектив.

НАБУ не аналізувало ці обставини і не надавало оцінку діям свого детектива.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: Ми неухильно дотримуємося Конституції та законів України, підзаконних нормативних актів та Кодексу професійної етики.

Розслідування НАБУ розпочалось 18.06.2019.

Згідно з найвищими професійними стандартами НАБУ не витребувало в Національної поліції кримінальне провадження щодо тих же обставин, що і розслідуване НАБУ — укладення попереднього договору оренди з ТОВ "Кофе Бар Плюс".

Провадження поліції було закрито 20.08.2020 у зв’язку відсутністю складу злочину. В той же час, закон зобов’язує закрити кримінальне провадження, якщо в іншому розслідуванні було встановлено, що складу злочину не було.

Знаючи це, детектив НАБУ мав би закрити своє кримінальне провадження в частині, що стосується укладення договору з ТОВ "Кофе Бар Плюс". Проте не зробив цього.

Це змусило прокурора на етапі судового розгляду справи вдаватись до маніпуляцій — поза межами кримінального процесу він звернуся до свого керівника з доповідною запискою з проханням організувати відновлення розслідування поліції. Пізніше він подав постанову про поновлення розслідування у судовій справі щодо Дихне Є.Г.

Суд погодився що такі дії прокурора виходять поза межі КПК України.

ВІДКРИТІСТЬ: Ми відкриті до співпраці та взаємодії з громадськістю, ми регулярно інформуємо суспільство про цілі та результати роботи НАБУ.

Слід визнати, що НАБУ дійсно інформує суспільство про свою роботу.

Проте також слід визнати, що публічна комунікація справи впливає на репутацію фігурантів. Ще задовго до суду по суті їх ділова репутація може виявитись зниженою безпідставними заявами, або перебільшеннями. Перебільшенням, наприклад, є заява про викриття "масштабної корупційної схеми" яка тривала з 2014 по 2019 рік у справі Євгенія Дихне коли ідеться про укладення двох попередніх договорів оренди у 2016-2017 роках.

ПРЕВЕНЦІЯ: Ми сприяємо своєю діяльністю формуванню в суспільстві нульової толерантності до корупції.

Детективам НАБУ було відомо, що в аеропорту "Бориспіль" було укладено більше сотні попередніх договорів оренди, в тому числі на приміщення для розміщення магазинів, аптек чи закладів харчуванн. Проте вони відкрили провадження лише щодо двох з них (які не відрізнялись від решти).

НАБУ надало рекомендації МІУ припинити укладення попередніх договорів оренди та розірвати існуючи. В подальшому відбулась нарада за участю представників НАБУ, де учасники наради погодились, що варто припинити укладення нових договорів оренди, але лишити існуючі.

Детективам НАБУ було відомо про істотні зловживання представників Регіонального відділення Фонду держмайна що призводили до зриву конкурсів. Але сторона обвинувачення пішла шляхом максимального спрощення ситуації, звинувативши в "затягуванні" конкурсів з оренди двох людей. Це ніяк не пов’язано з превенцією чи реальною ситуацією — просто використання найпростішого шляху до направлення справи в суд.

Сподіваємось НАБУ з увагою поставиться до нашої заяви про злочин стосовно діяльності Регіонального відділення Фонду держмайна. Це так би мовити "другий шанс для цієї справи", і для НАБУ.

Також сподіваємось на адекватну оцінку дій НАБУ у справі з боку АП ВАКС.