Данилюку пора на вихід? ЗМІ дізналися, як міністр приховував свої доходи

OBOZREVATEL продовжує публікувати серію матеріалів про гріхи скандального міністра фінансів Олександра Данилюка. Про те, чому чиновник повинен бути вже двічі люстрований читайте тут.

У цьому ж тексті мова піде про інше порушення міністра.

Великобританія офіційно підтвердила, що міністр фінансів України Олександр Данилюк фальсифікував декларацію про доходи і не вказав зароблені за кордоном кошти.

За інформацією ЗМІ, правоохоронні органи отримали документальні підтвердження, повідомляє "Деловая столица".

"Навіть побіжне ознайомлення з цими даними дає право стверджувати, що міністр фальсифікував деякі з декларацій за минулі роки, не вказавши заробітки "за кордоном". Наприклад, згідно з офіційними даними податкової служби Туманного Альбіону, за 2014 рік Олександр Данилюк задекларував в країні 12 тисяч 59 фунтів доходів (з яких сплачено 515 фунтів прибуткового податку), отриманих від компанії CEE Investment & Advisory LLP. Проте в Україні, заповнюючи декларацію за 2014 рік, Данилюк зазначив, що не отримував доходів за кордоном. Нагадаємо, на той момент міністр був не приватною особою, а офіційним представником Президента України в Кабміні. І таких фактів безліч. Тепер звинувачення проти міністра, пов'язані з ухиленням від сплати податків і внесенням завідомо неправдивих даних в декларацію, підкріплені офіційною інформацією, яка, ймовірно, дуже скоро буде піддана розголосу ", - повідомляє "ДС".

Як відомо, про те, що Олександр Данилюк міг приховувати доходи, отримані за межами України, раніше писав журналіст Сергій Лямець у блозі на "Українській правді".

"У 2014 році на рахунки компанії (Данилюка) CEE Investment & Advisory LLP "капають" 450 тисяч фунтів стерлінгів. Дані про це доступні в реєстрах Великобританії онлайн. Нагадаємо, Данилюк володіє в компанії 25% акцій. Але Данилюк вказує у своїй декларації: за кордоном своїх грошей немає. Доходів теж. Податкові органи України, природно, про своє резидентство в Британії не повідомляє. Що зазначено в деклараціях Данилюка за 2010-2015 роки? Беремо документ за 2014 рік. Дохід 128 тисяч грн, всі гроші - зарплата", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка , яка може закінчитися відставкою першого.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларованої квартири в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.