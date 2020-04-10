Мир может закрыть границы еще на полгода: выдержит ли туризм и что делать украинским путешественникам

Из-за коронавируса больше всего пострадала туристическая отрасль. В Украине, как и во многих странах, убытки в миллионы и миллиарды долларов.

Во власти намекают – чтобы избежать рецидива болезни, границы могут быть закрыты минимум полгода, а может и дольше. Туристические операторы бьют тревогу, ведь в таком случае без работы останутся тысячи людей, а бюджет получит дыру как минимум в несколько миллиардов гривен.

Что происходит на туристическом рынке и смогут ли украинцы покинуть пределы страны в ближайшие месяцы – разбирался OBOZREVATEL.

Запретят покидать страну как минимум полгода?

Украинские туроператоры терпят колоссальные убытки. Границы закрыты, туры отменены, а сотрудники компаний вынужденно отправлены в отпуск. Отрасль туризма пострадала от коронавируса и введенных ограничений большего всего, ведь после объявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ практически все украинцы отказались от поездок.

Тех же, кто все-таки решился поехать отдыхать – пришлось эвакуировать. Случаев было более чем достаточно.

Сейчас многие ждут ослабления COVID-19 и карантинных мер от государства. Правда, уже звучат заявления, что в этот раз коронавирус пришел надолго. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает – международный туризм может возобновиться где-то через год. "В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма", – отметил он.

Мол, правительства стран будут бояться рецидива болезни, поэтому первые туристы прибудут лишь к концу 2020 года, минимум.

Львов

Такое мнение не поддерживают опрошенные OBOZREVATEL эксперты. Глава Ассоциации туристических агентств Максим Дереза уверен, что как только будет удобная возможность – границы откроют для туристов.

"Туризм – 10% мирового ВВП, для отдельных стран еще больше. Например, Турция, Италия и другие. Нельзя просто взять и остановить отрасль на год-два, это грозит миллиардными убытками, миллионами безработных. Уверен, решение примут оперативно и как только почувствуется ослабления вируса, все снова начнут летать и путешествовать", – подчеркнул Дереза.

Руководитель департамента продвижения продукта компании TEZ TOUR Павел Ганзевич также считает, что границы будут открыты существенно раньше. В конце мая или в начале июня.

"При оптимистичном прогнозе уже в конце апреля – начале мая туристы смогут отправиться на отдых. При этом более реалистичный сценарий позволяет спрогнозировать начало полетных программ в середине мая – июне 2020. Вся эта ситуация с пандемией сильно повлияла на туризм, потери колоссальные. Но при этом мы верим в быстрое восстановление. И при стабилизации экономики мы ожидаем восстановления спроса уже к концу лета", – рассказал OBOZREVATEL Ганзевич.

Пока же в кулуарах Кабинета министров обсуждают идею сделать ставку на внутренний туризм в стране. Чтобы украинцы летом ехали на море в Одессу, Коблево, Железный порт или и вовсе выбрали другой вид отдыха.

Точно же сказать, когда именно страна и мир вернутся к нормальной жизни, никто не может.

Что делать туристам?

В Ассоциации туроператоров пояснили OBOZREVATEL, что сейчас форс-мажор, и как бы ни развивалась ситуация, необходимо понять и принять факт, что убытки понесут все: и туристы, и турагенты, и туроператоры.

"Сложнее всех именно туроператорам, ведь им необходимо, в условиях отсутствия плановых поступлений (продажи остановились), организовать экстренный вывоз туристов, выполнив при этом все рекомендации, правила и ограничения регуляторов как Украины, так и других стран", – поясняют в Ассоциации.

Туроператоры признаются, при аннуляции договора возможны потери в виде фактически понесенных оператором затрат, размер которых может составить от 25% до 100% от стоимости тура. Также это связано с курсом валют.

К тому же, в отдельных случаях возвращение денег придется ждать от 1 до 3-х месяцев. Тут больше зависит от тех отелей и компаний, с которыми сотрудничал туроператор.

Украинцы будут путешествовать внутри страны?

Проблема всеобщего карантина заключается в том, что мы прямо зависим от других стран. Даже если завтра в Украине откроют воздушное пространство, то не факт, что самолеты полетят в другие страны. Ведь там карантин может быть продолжен на неделю, две или месяц.

Киев

Как вариант – обсуждается возможность развития туризма внутри страны. Об этом в частности говорил и Антон Геращенко. Но тут не все так просто. Ведь внутренний туризм в Украине находится на низком уровне. "У нас очень маленькие цифры именно туризма внутри страны. И то, спасают разве что приезжие иностранцы. Сами же украинцы редко пользуются отелями. Чаще всего живут на съемных квартирах или базах отдыха, которые практически не приносят денег в бюджет", – считает Максим Дереза.

Народный депутат 8-го созыва Анна Романова, которая входила в подкомитет по вопросам туризма, поясняет, если границы будут закрыты на протяжении года – украинский тур-бизнес не восстановится.

"Предприниматели не смогут год ждать, они либо перепрофилируются в другой бизнес или будут вести его в той стране, где границы открыты. Также давайте разделим туризм на въездной и выездной. У нас традиционно более развитый выездной. То есть многое зависит от эпидемиологической ситуации в основных странах, куда едут украинцы", – рассказала Романова.

Тем не менее больше всего пострадает въездной туризм и национальная туриндустрия (туроператоры, транспорт, гостиницы, гиды). Анна Романова прогнозирует, туризм в стране потеряет минимум 1 млрд долларов. Также она выделяет несколько аспектов проблемы:

у туроператоров нет финансовой "подушки", как у "въездников";

Украина пока не предложила адекватных финансовых мер поддержки отечественного сектора.

Например, во многих успешных странах снизили/отменили НДС для гостиниц, ресторанов, пассажирских перевозок. Также из бюджета выделяют деньги на зарплаты работникам, пострадавшим в связи с карантином. Во Франции из бюджета покрывают 85% зарплаты сотрудникам туристического сектора.

В Украине план перераспределения бюджета может быть принят Верховной Радой лишь 13 апреля. Адресной помощи именно туристической отрасли в опубликованной редакции законопроекта пока нет.

Мир может стать банкротом

Де-факто вся турсфера находится в нокдауне. И когда он сможет оправиться – никто сказать не может. Всемирная туристическая организация подсчитала, что наиболее популярная страна мира для путешественников по состоянию на 2019 год – Франция, в прошлом году ее посетило 89,4 млн иностранцев.

Сейчас же Париж охвачен коронавирусом. С середина марта президент Эммануэль Макрон ввел жесткие карантинные меры, а внешние границы Европейского Союза были закрыты. Из-за этого огромные убытки терпит местный туризм, который принес в казну в 2018 году 62 млрд евро.

Италия

Страдают и другие лидеры списка – Испания (82,7 млн туристов), США (79,6 млн), Китай (62,9 млн), Италия (62,1 млн), Турция (45,7 млн). В Италии 12% ВВП – доходы от туризма. Практически все указанные страны на карантине, и имеют огромное число зараженных.

Как пишет The Sun, на испанских курортах царит паника, ведь бизнесмены опасаются, что не смогут полноценно восстановить работу вплоть до 2021 года. На Тенерифе и Канарских островах уже высказывают опасения, что в результате курорт может завершить год, приняв всего 5 млн туристов – 70% от обычных 16 млн.

"Эпидемия коронавируса уничтожит тысячи предприятий, связанных с отдыхом, которые только встали на ноги после ряда других неудач – к которым относятся экономический кризис, возрождающаяся конкуренция со стороны Турции и Египта, крах "Томаса Кука" и девальвация евро", – говорится в публикации.

Несмотря на все трудности и угрозу пандемии, эксперты в сфере туризма уверены, страны попытаются максимально оперативно запустить движок экономики. Ибо социально-экономические проблемы из-за такой "дыры" в бюджете могут быть страшнее пандемии.

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