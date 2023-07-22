8 побед Украины над Россией на юридическом фронте

Катастрофе малайзийского лайнера Boeing 777, сбитого российскими террористами в небе над Донетчиной, недавно исполнилось девять лет. Поскольку трагедия касалась граждан многих стран, ее расследование сразу вышло за рамки национальной юрисдикции Украины. В результате, на сегодняшний день это наиболее тщательно расследованное и наиболее безупречно доказанное международными инстанциями российское военное преступление.

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Центр стратегических коммуникаций подготовил обзор о юридическом измерении отпора российской агрессии.

Дело МН17

Авиалайнер, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур, был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" в районе села Грабово Донецкой области. Ни один из 283 пассажиров и 15 членов экипажа не выжил. Катастрофа стала одной из величайших в истории авиации.

Среди погибших были граждане 18 стран, поэтому для расследования дела была создана международная Объединенная следственная группа (Joint investigation team – JIT), которую возглавил нидерландский прокурор. Российские представители отказались присоединиться к команде следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, ссылаясь на якобы политизированный состав группы.

JIT проанализировала более 5 млрд источников данных в интернете, допросила почти три сотни свидетелей, провела тысячи экспериментов и исследований и пришла к выводу, что боинг был сбит ракетой класса "земля — воздух" из ЗРК "Бук", принадлежащей 53-й зенитной ракетной бригаде войск ПВО вооруженных сил РФ.

Судебный процесс по делу рейса МН17 начался в Нидерландах в 2020 году. 9 и 10 июня 2022 года в Окружном суде Гааги прошли финальные слушания по делу. Суд пришел к выводу, что Россия имела эффективный контроль над всеми районами Донбасса, захваченными боевиками.

17 ноября гаагский суд признал граждан РФ Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Военные преступники обязали также выплатить родным погибших свыше €16 млн компенсации. Четвертый подозреваемый, россиянин Олег Пулатов, был оправдан. Ни на одно из слушаний обвиняемые не явились и до сих пор находятся в международном розыске.

Несмотря на неопровержимые доказательства Москва назвала вердикт суда заказным и политически мотивированным и отказалась выдавать российских граждан.

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Глава JIT Фред Вестербеке сообщил, что его коллеги имеют сведения примерно о ста человек, связанных с крушением рейса МН17, в том числе о российских высокопоставленных чиновниках, в том числе и тех, кто отдавал приказ применить "Бук". Следовательно, есть основания ожидать новых судебных процессов и приговоров.

Дело НАК "Нефтегаз"

В октябре 2016 года НАК "Нафтогаз" и шесть других компаний Группы "Нафтогаз" инициировали производство в Арбитражном трибунале при Постоянной палате третейского суда в Гааге по поводу нарушения РФ украинско-российского Соглашения о защите инвестиций. "Нафтогаз" ходатайствовал о выплате Россией компенсации за нарушение Соглашения, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных инвестиций.

В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу "Нефтегаза", подтвердив свою юрисдикцию на рассмотрение дела, и признал, что РФ в нарушение своих обязательств незаконно экспроприировала инвестиции "Нефтегаза". Вторая стадия арбитражного производства касалась определения объема компенсации потерь "Нефтегаза". В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного трибунала и по этой части дела.

12 апреля 2023 г. Арбитражный трибунал принял решение о компенсации на возмещение экспроприации Россией активов в Крыму. Суд решил, что ее размер должен быть на уровне рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их экспроприации, так что обязал РФ уплатить "Нафтогазу" $5 млрд. Кроме того, возместить компании расходы, связанные с этим арбитражным производством.

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Арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России добровольно выполнить решение суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 г. "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

Дело украинских моряков

25 ноября 2018 отряд в составе трех кораблей ВМС Украины осуществлял переход из Черного к Азовского моря. В Керченском проливе их движению помешал российский танкер. Морские пограничники ФСБ и силы Черноморского флота РФ атаковали украинских моряков: протаранили рейдовый буксир "Яны Капу" и обстреляли артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". В конце концов, все три корабля ВМС Украины были захвачены вместе с 24 членами экипажа, в том числе и ранеными во время столкновения.

оккупанты устроили военнослужащим судилище. Им инкриминировали незаконное пересечение границы России, в то время как Украина обвинила РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, то есть в несоблюдении иммунитета военных кораблей, которые не выполняли военные цели и мирно передвигались, в частности, по внутренним водам Украины. С начала войны в 2014 году этот инцидент стал первым случаем вооруженной агрессии России против Украины, когда агрессор не прятал и не отрицал участие своих военнослужащих.

Украина обратилась к Международному трибуналу ООН по морскому праву. 25 мая 2019 года эта инстанция обязала Россию немедленно освободить три судна и всех членов экипажей, однако россияне продолжали удерживать моряков. В общей сложности они были незаконно лишены свободы более 9 месяцев.

7 сентября 2019 года после длительных переговоров состоялся обмен украинских заключенных на российских по формуле 35 на 35. Домой вернулись, в частности, украинские моряки. Еще через год Украине вернули полностью разграбленные корабли. Уже тогда россияне продемонстрировали свою слабость к радиоприборам и сантехнике – от судов остался только каркас. РФ опровергает, что основанием для освобождения моряков явилось решение суда, в который раз пренебрегая международным правом и своими обязательствами стороны международных договоров.

Международный трибунал ООН по морскому праву рассматривает преимущественно насущные вопросы, такие как немедленное освобождение судна и экипажа, введение временных мер. Для возмещения ущерба страны обращаются в Международный суд ООН и Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Однако Россия не признавала юрисдикции арбитража ООН по этому делу и пыталась затянуть ее под свою юрисдикцию, заявляя, что территорией конфликта были ее внутренние воды.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение Арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержавший факты, обоснование юридической позиции, доказательства и свидетельства. Именно на этом этапе стал рассматриваться вопрос о возмещении ущерба, нанесенного Украине.

12 ноября 2020 года Арбитражный трибунал вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии – юрисдикционную и по существу). Арбитраж также рассмотрел возражения по юрисдикции, поданные Российской Федерацией, и 27 июня 2022 г. отклонил большинство российских требований, поддержав Украину и подтвердив свою юрисдикцию в рассмотрении этого дела.

"Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их МИД.

Дело "Скифского золота"

Драгоценные памятки скифских суток из коллекций шести украинских музеев (в том числе четырех крымских) с лета 2013 года экспонировались в Европе. Начало российской злости застало их в археологическом музее Алана Пирсона в Амстердаме. Следовательно встал вопрос: куда возвращать крымские экспонаты – в оккупированный Россией Крым или Украине?

Судьба "скифского золота" стала предметом судебных прений между Украиной, музеем Алларда Пирсона и российской администрацией крымских музеев. Всего объектом судебного процесса были 565 музейных предметов, 2111 единиц хранения, составляющих общую стоимость свыше €1,4 млн.

21 января 2015 года в Нидерландах начался судебный процесс по иску российских оккупационных музеев к музею Алларда Пирсона о возвращении части исторических драгоценностей в Крым. Вскоре одной из сторон процесса также признана Украина. Россия обратилась за правовой помощью в ЮНЕСКО, однако получила отказ со ссылкой на то, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территорией Украины, которой и принадлежат местные объекты культурного наследия.

14 декабря 2016 года Окружной суд в Амстердаме принял решение, что коллекции "скифского золота" из четырех крымских музеев должны быть возвращены Украине, а не России. Москва не смирилась с вердиктом, потому подала апелляцию, а дальше и кассацию.

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9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов подтвердил решение отклонить кассационную жалобу оккупированных крымских музеев, которые пытались обжаловать предыдущее решение апелляционного суда, также вынесенное в пользу Украины. Своим окончательным решением Верховный суд обязал музей Алларда Пирсона передать музейные экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море" Национальному музею истории Украины.

Дела Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был учрежден Советом Европы по контролю за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека. Как и сам Совет Европы, ЕСПЧ расположен в Страсбурге (Франция).

Россия, которая недавно как и Украина была членом Совета Европы, взяла на себя обязательство выполнять решения ЕСПЧ. Поскольку российская агрессия еще с 2014 года сопровождалась многочисленными нарушениями прав человека, эти случаи соответствовали компетенции ЕСПЧ.

Большинство дел, обычно рассматриваемых этим судом, инициированы частными заявителями и касаются ненадлежащего выполнения государством функции правосудия. До начала полномасштабного вторжения России на рассмотрении ЕСПЧ находилось около 8 тысяч дел от заявителей с временно оккупированных территорий Украины.

В то же время, ЕСПЧ принимает к рассмотрению международные жалобы. В 2022 году в Страсбурге рассматривалось 5 межгосударственных дел, связанных с российской агрессией:

"Украина против России (по Крыму)" по двум заявлениям о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории АРК и Севастополя;

"Украина и Нидерланды против России" по четырем заявлениям, касающимся нарушения прав человека на оккупированных территориях востока Украины. Она также рассматривает жалобу об уничтожении пассажирского самолета рейса MH17;

"Украина против России" по захвату украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году;

"Украина против России" по заявлению об убийствах оппонентов РФ;

Украина против России по поводу преступлений российских военных во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

В ответ на украинские иски Россия инициировала свой встречный. 22 июля 2021 г. она пожаловалась на Украину в ЕСПЧ, обвиняя ее в административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на русские посольства и консульства". В этой жалобе Москва также попыталась возложить на Киев ответственность за крушение рейса MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". РФ также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" русскоязычных. Эти упреки не были успешными и 18 июля 2023 года ЕСПЧ в конце концов отказал в удовлетворении исковых требований РФ в полном объеме.

17 февраля 2023 г. Большая палата ЕСПЧ решила объединить дела преступлений полномасштабной агрессии и "Украина и Нидерланды против России" в одно производство. В Минюсте Украины объяснили юридические преимущества такого шага: ускорение рассмотрения позже начатого дела о полномасштабном вторжении; оптимизация процесса рассмотрения дел, учитывая сходство и взаимодополняемость ряда аспектов; изучение дел в более глобальном контексте; увеличение веса дела перед мировым сообществом.

Уже 28 февраля 2022 Украина подала ходатайство в ЕСПЧ против России с требованием обязать последнюю остановить вооруженную агрессию против Украины. 1 марта суд удовлетворил полностью ходатайство Украины и обязал Россию воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты. Вскоре решение о временных мерах в межгосударственной жалобе Украины против России было расширено на все последующие индивидуальные ходатайства о применении таких мер, если заявители предоставят достаточно доказательств того, что их жизни и здоровью грозит серьезный и неизбежный риск. Суд также потребовал от России обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к средствам для удовлетворения неотложных потребностей, питания, медицинской помощи и гуманитарных коридоров.

Наконец, 16 марта 2022 года Комитет Министров Совета Европы принял резолюцию, исключившую Россию из состава Совета Европы за невыполнение никакого требования. Это также означает, что Россия автоматически выходит из всех структур и институтов Совета Европы, включая Европейский суд по правам человека. Однако рассмотрение всех предыдущих дел, возбужденных против нее, не прекращается.

25 января 2023 года ЕСПЧ признал приемлемым межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" и перешел к рассмотрению по существу. Она касается уничтожения малайзийского боинга, практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, похищения и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

Решение ЕСПЧ от 25 января констатирует, что с 11 мая 2014 года, то есть со дня проведения псевдореферендума о "независимости" террористических образований "ДНР" и "ЛНР", именно Россия, а не "повстанцы" или "сепаратисты" осуществляла эффективный контроль над Донбассом. Решение юридически фиксирует факт российской агрессии на востоке Украины с 2014 года и предоставляет частным заявителям возможность взимать компенсацию за ущерб, нанесенный РФ.

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Российские власти объявили, что все решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, они не будут выполнять, а также денонсировали Конвенцию по правам человека. Но отсутствие РФ в Совете Европы не избавляет его от ответственности. Хотя рассмотрение дел в Страсбурге длится долго, зато приговоры ЕСПЧ не имеют срока давности.

Дела Международного суда ООН

Согласно Уставу ООН, задачей Международного суда является разрешение споров по всем вопросам, передаваемым ему государствами, и всем вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, и действующими договорами и конвенциями. Суд был основан еще в 1945 году и заседает в Гааге. Его решения обязательны для выполнения всеми государствами-членами ООН.

Международный суд ООН рассматривает два дела Украины против РФ. Первый иск подан 16 января 2017 г. с целью привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии. Киев обвиняет Москву в оказании оружия и других видах помощи незаконным вооруженным формированиям, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины, а также прибегает к актам этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

Среди конкретных преступлений рассматриваются избиения малайзийского лайнера рейса МН17 и ряд терактов 2015: обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного шествия в Харькове.

В ноябре 2019 года суд признал свою юрисдикцию по делу о нарушении двух международных конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В июне 2023 года Международный суд ООН наконец-то завершил слушание этого дела по существу. Решение ожидается уже через несколько месяцев. Оно может стать первым в целом ряде постановлений, признающих нарушение Россией международного права.

26 февраля 2022 г. Украина подала второе заявление в Международный суд ООН. В этот раз основанием стало нарушение Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В заявлении говорилось о распространении Москвой умышленных ложных утверждений об актах геноцида в отношении россиян и русскоговорящего населения в Луганской и Донецкой областях. По словам украинских юристов, руководствуясь собственными выдумками о геноциде, РФ признала так называемые "ДНР" и "ЛНР", а затем провозгласила проведение "специальной военной операции".

Кроме опровержения российской лжи, Киев обвинил Москву также в умышленном убийстве и ранении украинцев, что является проявлением заранее запланированного геноцида нации.

Уже 16 марта 2022 года Международный суд обязал Россию немедленно остановить военные операции, начатые 24 февраля; обеспечить, чтобы любые военные или парамилитарные группировки, которые Москва поддерживает или которыми руководит, равно как и любые организации или люди, которые ей подконтрольны, не предпринимали дальнейших военных действий.

Отказ Москвы от выполнения обязательного решения суда ООН, безусловно, отразится на дальнейшем рассмотрении дела по существу и на доказательстве вины России.

Следствие Международного уголовного суда

Еще одним важным учреждением международного правосудия в Гааге является Международный уголовный суд (МКС). Он рассматривает дела в отношении конкретных лиц, обвиняемых в совершении международных преступлений: геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности.

Именно этот суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Львова-Белова. Против президента РФ были предъявлены обвинения в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, что квалифицируется как военное преступление. Офис прокурора МКС даже создал специальный портал, через который любой, у кого есть информация о ситуации в Украине, может связаться со следователями МКС.

Взаимодействие Украины с трибуналом началось сразу после начала вторжения РФ на территорию Украины в 2014 году. С тех пор правоохранительные органы и гражданское общество передают бессчетные подтверждения совершения представителями РФ военных преступлений и преступлений против человечности.

Решения МКС обязательны для государств, ратифицировавших Римский устав. Хотя Украина до сих пор этого не сделала, однако подала два заявления, позволяющих распространять юрисдикцию МКС на ситуацию в Украине.

Вооруженный конфликт в Украине находился на стадии предварительного рассмотрения Офисом прокурора МКС с 25 апреля 2014 года, в частности, исследовались события во время Революции достоинства, преступления в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

28 февраля 2022 года прокурор МКС Карим Хан заявил, что на основании выводов Офиса прокурора МКС он готов обратиться в Палату МКС, чтобы начать полноценное расследование ситуации в Украине, "… ведь для этого существуют разумные основания… И, учитывая эскалацию, расширить расследование на новые пресс-службы Украины".

2 марта 2022 года 39 государств-участников МКС подали обращение к прокурору МКС о ситуации в Украине. Тот сразу же сообщил Президиуму МКС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. "Наша работа по сбору улик началась", — заверил прокурор и вскоре прибыл в Украину для расследования ситуации и сотрудничества с украинскими правоохранительными органами в этом направлении.

Кроме Путина, в активе МКС расследование преступлений также других одиозных диктаторов, в частности, ливийского Муамара Каддафи и суданского Омара аль-Башира.

Создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

Большинство международных судебных учреждений расследуют те или иные российские преступления, но не их первопричину – начавшуюся в феврале 2014 года вооруженную агрессию против Украины. Доказывание преступления агрессии открывает широкие юридические перспективы для успешного проведения и других судебных дел. Что важно, за преступление агрессии можно привлечь к ответственности непосредственно высшее политическое и военное руководство РФ.

Для проведения процесса по этому делу имеющихся учреждений международного судопроизводства с их компетенцией и процедурами недостаточно. Выходом является создание нового учреждения под конкретные цели. Такие прецеденты есть, самые известные среди них – Международный трибунал по Руанде и Международный трибунал по бывшей Югославии (последний, между прочим, также заседал в Гааге). Следуя этим примерам, появилась идея создания Специального международного трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.

Определенная проблема состоит в том, что руандийский и югославский трибуналы были основаны решениями Совета Безопасности ООН. Украине не приходится рассчитывать на такой механизм, поскольку в этом органе Россия ветирует какие-либо невыгодные для себя решения. Впрочем, альтернативные варианты есть.

Украина пошла по пути консолидации широкой международной коалиции сторонников основания Спецтрибунала. Коалиция (Core Group) уже насчитывает около четырех десятков государств и постоянно пополняется. На уровне Core Group проходят встречи на разработку организационной основы будущего трибунала. 9 мая 2023 года успешно прошел саммит лидеров государств и правительств коалиции, который продемонстрировал ее единство и решительность.

Не остались в стороне также международные организации. Концепцию Специального международного трибунала на уровне официальных решений одобрили Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО.

С июля этого года в Гааге приступил к работе Международный центр по преследованию преступлений агрессии (ICPA). Он собирает доказательства на этапе перед учреждением Спецтрибунала. Формат ICPA также позволит использовать потенциал МКС, который сам не имеет мандата расследовать первоначальное преступление агрессии, но уже принял важные решения по привлечению к ответственности высшего должностного лица государства-агрессора.