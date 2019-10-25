Женщинам на заметку: выяснилось, как стресс влияет на пол будущего ребенка

Американская психолог Кэтринг Монг изучила влияние разных видов стресса на протекание беременности и обнаружила, что эмоциональное напряжение влияет на соотношение мальчиков и девочек среди новорожденных.

Монг протестировала 187 беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые регулярно заполняли анкеты, вели дневник и проходили медицинские обследования. Об этом сообщает немецкое издательство Süddeutsche Zeitung.

"Ученая вместе со своими коллегами разделила дам на три группы: 17% из них сообщали о негативных мыслях, чувствовали себя чрезмерно напряженными, демонстрировали симптомы легкой либо средней степени депрессии или страдали от тревожных состояний. Примерно у такого же количества женщин наблюдались признаки физической нагрузки, например, повышенное кровяное давление, а также склонность употреблять больше пищи, чем им было необходимо. Остальные беременные были здоровыми и выступили в качестве контрольной группы", – передает издание.

Результаты показали, что женщины, испытывавшие стресс во время беременности, имели больше осложнений при родах, нежели остальные. В группе, которая отличалась большей физической нагрузкой, чаще происходили преждевременные роды, 22% детей появились на свет до 37 недели беременности.

Младенец pixabay.com

Монк также удалось показать корреляцию стресса с полом новорожденного ребенка.

"В группе здоровых матерей 56% детей были мужского пола, при этом среди женщин, испытывавших психологический стресс, только 40% родили мальчиков, среди беременных, испытывавших физический стресс, таковых было 31%", – констатировала психолог.

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