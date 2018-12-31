Тарталетки на Новый год: топ-7 оригинальных рецептов

Тарталетки могут стать для новогоднего стола настоящей находкой, так как это не просто салат в тарелке, которым уже никого не удивишь.

Начинок для них существует большое количество. Портал "КакПросто" предлагает несколько, по их мнению, самых вкусных вариантов.

С творожным сыром

100-150 грамм любого творожного сыра нужно смешать с измельченным зубчиком чеснока и половиной стакана порезанного укропа.

Тарталетки с творожным сыром ugoschayu.ru

С ананасами и сыром

Смешать стакан мелко натертой Гауды с измельченными консервированными ананасами (70-80 грамм). Туда же добавить немного чеснока и майонез по вкусу, перемешать.

Тарталетки с ананасами и сыром kak-vkusno.com

С красной икрой

В каждую тарталетку надо положить по столовой ложке сливочного сыра, сверху посыпать икрой, а на икру поместить пару листиков зелени (петрушки).

Тарталетки с красной икрой kakprosto.ru

С креветками

Для приготовления нужно порезать три-четыре вареных яйца, добавить 120-140 грамм тертого сыра "Моцарелла" и выдавить зубчик чеснока. Затем добавить немного майонеза и перемешать. Этой смесью наполнить тарталетки примерно на две третьих, сверху выложить по две-три отварных креветки.

Тарталетки с креветками vkusno-i-prosto.ru

С авокадо и сыром

Измельчить в блендере мякоть одного авокадо, 30-40 мл лимонного сока, одну ложку оливкового масла и 60-70 грамм сыра Фета. Этой смесью наполнить тарталетки с горкой, украсить базиликом.

Тарталетки с авакадо и сыром yandex.kz

С копченой горбушей

Очень мелко порезать один свежий огурец и 180-200 грамм горбуши горячего копчения. Заправить соусом: по одной ложке сметаны, майонеза и французской горчицы.

Тарталетки с копченой горбушей poradum.com.ua

С печенью трески

Готовую печень размять, добавить два мелко нарезанных яйца и пару измельченных корнишонов. Заправить майонезом или несладким йогуртом.

Тарталетки с печенью трески cookingfood.com.ua

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