Тарталетки на Новый год: топ-7 оригинальных рецептов

Тарталетки могут стать для новогоднего стола настоящей находкой, так как это не просто салат в тарелке, которым уже никого не удивишь.
Начинок для них существует большое количество. Портал "КакПросто" предлагает несколько, по их мнению, самых вкусных вариантов.
С творожным сыром
100-150 грамм любого творожного сыра нужно смешать с измельченным зубчиком чеснока и половиной стакана порезанного укропа.
Тарталетки с творожным сыром
ugoschayu.ru
С ананасами и сыром
Смешать стакан мелко натертой Гауды с измельченными консервированными ананасами (70-80 грамм). Туда же добавить немного чеснока и майонез по вкусу, перемешать.
Тарталетки с ананасами и сыром
kak-vkusno.com
С красной икрой
В каждую тарталетку надо положить по столовой ложке сливочного сыра, сверху посыпать икрой, а на икру поместить пару листиков зелени (петрушки).
Тарталетки с красной икрой
kakprosto.ru
С креветками
Для приготовления нужно порезать три-четыре вареных яйца, добавить 120-140 грамм тертого сыра "Моцарелла" и выдавить зубчик чеснока. Затем добавить немного майонеза и перемешать. Этой смесью наполнить тарталетки примерно на две третьих, сверху выложить по две-три отварных креветки.
Тарталетки с креветками
vkusno-i-prosto.ru
С авокадо и сыром
Измельчить в блендере мякоть одного авокадо, 30-40 мл лимонного сока, одну ложку оливкового масла и 60-70 грамм сыра Фета. Этой смесью наполнить тарталетки с горкой, украсить базиликом.
Тарталетки с авакадо и сыром
yandex.kz
С копченой горбушей
Очень мелко порезать один свежий огурец и 180-200 грамм горбуши горячего копчения. Заправить соусом: по одной ложке сметаны, майонеза и французской горчицы.
Тарталетки с копченой горбушей
poradum.com.ua
С печенью трески
Готовую печень размять, добавить два мелко нарезанных яйца и пару измельченных корнишонов. Заправить майонезом или несладким йогуртом.
Тарталетки с печенью трески
cookingfood.com.ua
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