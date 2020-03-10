Стирка по-французски: как получать идеально чистые вещи

Часто во время стирки возникает проблема - вещи оказываются не идеально чистыми, особенно белые. Оказывается, французы решили эту проблему еще 50 лет назад.

Как сообщает Рамблер, такой способ стирки придумали в целях экономии воды, но пользуются им и до сих пор.

Так вот, нужно взять две большие кастрюли (или любые жаропрочные емкости),хозяйственное мыло и кристаллы марганцовки. Обе кастрюли наполнить водой, вскипятить. Четверть куска хозяйственного мыла натереть на терке и поместить в одну из кастрюль. Дождаться полного растворения мыла в воде.

Французский способ стирки

Затем 4-5 кристалликов марганцовки растворить в другой кастрюле, большей по объему, чем та, в которой "варится" мыло. Вода при этом должна слегка окраситься в розовый цвет. Важно, чтобы жидкость оставалась почти прозрачной, лишь с легким розоватым оттенком.

В завершение нужно вылить мыльную воду в жидкость с марганцовкой и тщательно перемешать. После кастрюлю снять с огня и поместить в неё вещи. Замачивать их нужно не менее 6 часов, а лучше оставить на ночь.

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