В ходе исследования ученые выяснили, что порно положительно влияет на женскую сексуальность.

Для этого специалисты опросили более двух тысяч женщин из США и Венгрии, пишет PsyPost.

Оказалось, что порно во время мастурбации чаще всего смотрят женщины в предменопаузном возрасте, женщины, испытывающее постоянное чувство тревоги или депрессию, а также негетеросексуальные и имеющие от двух и более партнеров женщины.

Ученые рассказали о пользе порно для женского организма

Ученые обратили внимание на то, что просмотр порно во время мастурбации помогает легче достичь возбуждения и оргазма, а также увеличивает его длительность и качество. При этом женщины, которые смотрят видео для взрослых, во время секса с партнером испытывают меньше проблем с возбуждением. Они также признаются, что их оргазм длится дольше.

Исследователи отметили, что просмотр порно никак не влияет на удовлетворенность женщин сексом и обратили внимание на то, что увлечение роликами для взрослых не несет негативных последствий для отношений.

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