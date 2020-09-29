Супруги-актеры фильмов для взрослых высказались о ревности к коллегам

Порноактеры 37-летний Жолт и 31-летняя Кристина из Венгрии, которые познакомились на съемочной площадке и впоследствии поженились, рассказали, как относятся к своей работе.

Пара начала встречаться в 2009 году. Они продолжали работать как актеры, а в 2018 году создали собственный порнографический канал, пишет Daily Star.

Жолт признался, что не ревнует, когда его любимая занимается сексом с другими, и сам довольно равнодушно относится к собственным партнершам.

"Это просто работа. Здесь нет абсолютно никаких эмоций. Если бы между актерами была химия, то был бы большой спрос, но на самом деле это рутинная работа. Кристине я доверяю и знаю, что для нее, как и для меня, это любимая профессия", – поделился Жолт.

Однако у женщины другая мысль о сексе на работе. Она любит сниматься перед глазами у своего мужа, но не в восторге, когда сама становится свидетелем таких сцен.

"Я ревную и считаю лучше этим не заниматься. Я бы хотела, чтобы он не работал в этой индустрии", – призналась Кристина.

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