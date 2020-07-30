Секс в автомобиле: что нужно знать и какие позы удобные

Секс в автомобиле – отличный способ разнообразить интимную жизнь. Не стоит думать, что этим занимаются только подростки, потому что больше негде. Такая идея придаст адреналина в сексуальную жизнь.

Как пишет Рамблер, из-за нехватки места в машине количество поз ограничено. Есть только два варианта. Расположитесь на переднем сиденье, предварительно немного откинув его назад. В этом положении удобно использовать позу, при которой девушка садится на мужчину. Это позволит ей задавать темп и контролировать движения.

Еще один вариант – расположиться на заднем сиденье и опять же использовать позу "наездницы". OBOZREVATEL предлагает узнать еще несколько фактов о сексе в автомобиле, чтобы не испортить интимную атмосферу.

Секс в машине быстрый

Довольно трудно найти безлюдное место, чтобы спокойно заняться сексом в машине. Поэтому его не растянешь на 2 часа. Иначе есть вероятность быть пойманными в ненужный момент. Если не хотите, чтобы вас застали врасплох, выбирайте для секса ночное время.

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Подумайте об одеяле, запасной одежде и музыке

К сексу в машине надо тщательно подготовиться. Еще один пункт – взять с собой одеяло, потому что кожа салона может быть не очень приятной на ощупь.

Скорее всего во время секса вы вспотеете, а вещи будут разбросаны по салону машины и помнутся. Поэтому стоит захватить с собой запасную футболку, чтобы после чувствовать себя комфортно.

Для секса в машине лучше приготовить специальный плейлист. Радио – плохая идея. Только представьте, как реклама может испортить все настроение.

Для секса в машине лучше подготовить запасную одежду, одеяло и особую музыку Intrigue dating

Судороги ног неизбежны

К сожалению, в машине нельзя полностью вытянуть ноги. Это может спровоцировать судороги. Чтобы попытаться этого избежать, сделайте заранее растяжку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, что на интимную жизнь мужчин влияет стресс, бесконечный поток информации, большое количество онлайн-развлечений и кризиса.