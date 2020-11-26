Почему мужчины в весе чаще занимаются сексом: опубликована статистика

Исследователи из Университета Чепмана обнародовали статистику, согласно которой сексуальная жизнь у полных людей насыщеннее, чем у худых мужчин.

Так, женщины считают сексуальными только стройных парней – это миф, который противоречит логике, пишет "Рамблер".

Проведя опрос среди 60 тысяч респондентов ученые выяснили, что полные представители сильного пола имеют в среднем восемь партнеров, а остальные – шесть.

Доктор психологии Дэвид Фредерик считает, что успех мужчин в весе у женщин связан с психологическими аспектами. Для них массивный мужчина – идеал и соответствует образу защитника.

Стоит отметить, что в опросе не участвовали мужчины с сильными степенями ожирения. Результаты научной работы актуальны лишь для парней, индекс веса тела которых лишь на несколько позиций выше нормы.

Так, сексуальными считаются мужчины с небольшим животиком. Такой тип телосложения доктор Фредерик назвал "конституцией папочки".

Кроме того, стало известно, что слегка полные девушки также имеют больше шансов на насыщенную сексуальную жизнь, чем тощие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании "первой в мире социальной сети для секса".