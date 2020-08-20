Почему мужчины быстро засыпают после секса: эксперт назвал причину

Сексолог Андрей Лычагин рассказал, почему после полового акта мужчины быстро засыпают.

Об этом сообщает издание "Рамблер". По словам специалиста, то, что мужчин после секса клонит в сон – естественная реакция. Особенно, если перед этим был напряженный рабочий день. Ведь они отдаются партнерше энергетически, поэтому после полового акта чувствуют себя обессиленными, у них наступает чувство успокоения.

Кроме того, он добавил: если у женщин после оргазма в кровь выбрасывается гормональный коктейль во главе с окситоцином и из-за этого после интима им хочется общения, любви и заботы. То у мужчин уровень этого гормона повышается не так сильно.

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К слову, сексолог отметил, что есть и исключения. Физиология некоторых женщин устроена по-мужски, поэтому они тоже быстро засыпают после секса. Точно также мужчины с повышенным эстрогеном и женским типом физиологии могут хотеть поговорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии назвали идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

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