Названы идеальные позы для секса для всех знаков Зодиака

Британский астролог Николас Ауулам раскрыл, какие секс-позы подходят каждому из знаков Зодиака. Так, Овнам он рекомендует отдать контроль партнеру, а вот Девам заниматься сексом лицом к лицу.

Слова астролога приводит издание Daily Mail.

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Овен

Овны являются страстными и пламенными любовниками. Они любят секс и готовы заниматься им часто и в самых неожиданных местах.

Сексуальная позиция: отдать контроль партнеру.

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Телец

Тельцы страстны и ласковы. Они любят продолжительные ласки и поцелуи. Этот знак Зодиака готов потратить много времени на прелюдию.

Сексуальная позиция: миссионер.

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Близнецы

Близнецы любопытны. С непредвзятым отношением к сексу они готовы пробовать что-то новое и экспериментировать.

Сексуальная позиция: стоя.

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Рак

Раки заботливые. Они руководствуются своими чувствами, а не грубыми сексуальными побуждениями. Для них секс должен быть утешительным и заботливым.

Сексуальная позиция: сидя.

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Лев

Лев - страстный и смелый, он очень игривый любовник. Этот знак Зодиака креативен, но в тоже время романтичен. Льва привлекает красота человеческого тела.

Сексуальная позиция: догги-стайл.

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Дева

Девы земные и тактильные, которые стремятся угодить. У них достаточно низкое либидо, но во время полового акта они будут отдавать полностью.

Сексуальная позиция: лицом к лицу.

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Весы

Весы любят гармонию и эстетику, и для них секс - это создание прекрасного опыта.

Сексуальная позиция: V-позиция (мужчина стоит, а женщина кладет ноги на его плечи).

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Скорпион

Скорпионы - это страстные и энергичные. Они излучают сильную сексуальную энергию, которую могут чувствовать другие. Для них важно контролировать все.

Сексуальная позиция: поза 69.

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Стрелец

Для этого знака Зодиака секс не эмоциональный, а это физический выход энергии.

Сексуальная позиция: догги-стайл.

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Козерог

Козероги практичны и последовательны и демонстрируют сильное сексуальное влечение, которое требует регулярного сексуального опыта, чтобы расслабиться.

Сексуальная позиция: тачка.

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Водолей

Водолеям требуется много места для изучения своей сексуальности. Они непредсказуемы и готовы к экспериментам.

Сексуальная позиция: ниагарский водопад.

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Рыбы

В постели они могут как полностью подчиняться партнеру, так и доминировать — главное, чтобы можно было ему довериться.

Сексуальная позиция: краб.

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