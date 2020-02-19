Названы идеальные позы для секса для всех знаков Зодиака

Британский астролог Николас Ауулам раскрыл, какие секс-позы подходят каждому из знаков Зодиака. Так, Овнам он рекомендует отдать контроль партнеру, а вот Девам заниматься сексом лицом к лицу.
Слова астролога приводит издание Daily Mail.
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Овен
Овны являются страстными и пламенными любовниками. Они любят секс и готовы заниматься им часто и в самых неожиданных местах.
Сексуальная позиция: отдать контроль партнеру.
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Телец
Тельцы страстны и ласковы. Они любят продолжительные ласки и поцелуи. Этот знак Зодиака готов потратить много времени на прелюдию.
Сексуальная позиция: миссионер.
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Близнецы
Близнецы любопытны. С непредвзятым отношением к сексу они готовы пробовать что-то новое и экспериментировать.
Сексуальная позиция: стоя.
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Рак
Раки заботливые. Они руководствуются своими чувствами, а не грубыми сексуальными побуждениями. Для них секс должен быть утешительным и заботливым.
Сексуальная позиция: сидя.
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Лев
Лев - страстный и смелый, он очень игривый любовник. Этот знак Зодиака креативен, но в тоже время романтичен. Льва привлекает красота человеческого тела.
Сексуальная позиция: догги-стайл.
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Дева
Девы земные и тактильные, которые стремятся угодить. У них достаточно низкое либидо, но во время полового акта они будут отдавать полностью.
Сексуальная позиция: лицом к лицу.
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Весы
Весы любят гармонию и эстетику, и для них секс - это создание прекрасного опыта.
Сексуальная позиция: V-позиция (мужчина стоит, а женщина кладет ноги на его плечи).
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Скорпион
Скорпионы - это страстные и энергичные. Они излучают сильную сексуальную энергию, которую могут чувствовать другие. Для них важно контролировать все.
Сексуальная позиция: поза 69.
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Стрелец
Для этого знака Зодиака секс не эмоциональный, а это физический выход энергии.
Сексуальная позиция: догги-стайл.
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Козерог
Козероги практичны и последовательны и демонстрируют сильное сексуальное влечение, которое требует регулярного сексуального опыта, чтобы расслабиться.
Сексуальная позиция: тачка.
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Водолей
Водолеям требуется много места для изучения своей сексуальности. Они непредсказуемы и готовы к экспериментам.
Сексуальная позиция: ниагарский водопад.
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Рыбы
В постели они могут как полностью подчиняться партнеру, так и доминировать — главное, чтобы можно было ему довериться.
Сексуальная позиция: краб.
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