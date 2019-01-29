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/Секс

Названа неожиданная польза секса

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Американские ученые обнаружили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, как и некоторые лекарства.

Как сообщает Daily Mail, исследование показало, что показания добровольцев снизились на 13% на следующий день после того, как они занялись любовью. Причем чем больше удовольствия им приносил оргазм, тем ниже впоследствии оказывалось давление. Отмечается, что секс производит подобный эффект за счет увеличения показателей гормона окситоцина, который уменьшает стресс.

Названа неожиданная польза секса

Фото: inosmi.ru

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По словам ученых, в ходе эксперимента его участники занимались сексом, не снимая с себя специальные мониторы сердечного ритма. Кроме того, их также просили оценить уровень интенсивности оргазма по шкале от 66 до 106 пунктов. Так, средняя отметка составила 87 пунктов.

Названа неожиданная польза секса

Фото: Flickr

Отмечается, что перед началом исследования среднестатистическое систолическое давление у добровольцев составляло 115 мм ртутного столба. После занятий сексом этот показатель снижался на 17 мм ртутного столба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали о пользе секса с бывшими. Так, об этом говорилось в статье The Telegraph со ссылкой на научный журнал Archives of Sexual Behaviour.

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Zingan Gidrolog
Zingan Gidrolog
Обязательно перейду на ежедневный секс, но только один раз в день!
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