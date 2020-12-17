Настольные игры для взрослых, которые разнообразят интимные отношения: топ-5

София Ковнир
София Ковнир
Секс
1,2 т.
Настольные игры для взрослых, которые разнообразят интимные отношения: топ-5

Для разнообразия в сексуальных отношениях вам помогут настольные игры для взрослых, которые внесут в вашу жизнь яркие краски и незабываемые эмоции. С помощью таких развлечений вы точно сможете удивить свою вторую половинку.

В этих играх нет ничего сложного, зато ощущения останутся очень приятные. Подробней о развлечениях – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Сексополия"

  • В коробке игры вас ожидает множество компонентов. Например, нежное перышко, мягкая повязка, лубриканты и т.д. Так, вы по очереди со своим партнером бросаете кубики и движетесь по игровому полю. Большинство клеток, на которые вы будете попадать – это определенные активы, которые вы можете приобрести. Когда ваш партнер будет попадать на это место, нужно будет выполнить определенное задание.

"Сексополия"
"Фанты"

  • Игра заключается в выполнении заданий, написанных на карточках-фантах, при этом роли определяются жеребьевкой. Она имеет четыре уровня: белый, желтый, розовый и красный, что определено цветом фантов. Чем темнее фант, тем "горячее" задание.

"Фанты"
"In LOVE"

  • В процессе игры вы вытягиваете карточки из колоды, в которых будут указаны задания. По очереди бросая игральные кости, вы будете брать карты из разных игральных колод, посвященных горячим тематикам.

"In LOVE"
"Правда или дело"

  • Вы по очереди спрашиваете другу у друга: "Правда или дело?" Если ваш партнер выбрал "правду" – он/она тянет стик и отвечает на вопрос с красной стороны, например: "Если бы ты мог выбрать сексуальный наряд, что бы это было?". Если выбрал "дело" – тянет стик и выполняет задание, указанное на фиолетовой стороне, например исполнить танец живота.

"Правда или дело"
"Ты+я"

  • По очереди вы вытаскиваете карточки и отвечаете на указанные в них вопросы. Колода "Расскажи" – это вопросы о вас, на которые требуются только правдивые ответы. Вопросы из стопки "Угадай" касаются вашего спутника жизни, на них вы должны будете попытаться дать правильный ответ.

"Ты+я"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании "первой в мире социальной сети для секса". Приложение было запущено в честь 15-летия компании.

Секс