Настольные игры для взрослых, которые разнообразят интимные отношения: топ-5

Для разнообразия в сексуальных отношениях вам помогут настольные игры для взрослых, которые внесут в вашу жизнь яркие краски и незабываемые эмоции. С помощью таких развлечений вы точно сможете удивить свою вторую половинку.

В этих играх нет ничего сложного, зато ощущения останутся очень приятные. Подробней о развлечениях – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В коробке игры вас ожидает множество компонентов. Например, нежное перышко, мягкая повязка, лубриканты и т.д. Так, вы по очереди со своим партнером бросаете кубики и движетесь по игровому полю. Большинство клеток, на которые вы будете попадать – это определенные активы, которые вы можете приобрести. Когда ваш партнер будет попадать на это место, нужно будет выполнить определенное задание.

Игра заключается в выполнении заданий, написанных на карточках-фантах, при этом роли определяются жеребьевкой. Она имеет четыре уровня: белый, желтый, розовый и красный, что определено цветом фантов. Чем темнее фант, тем "горячее" задание.

В процессе игры вы вытягиваете карточки из колоды, в которых будут указаны задания. По очереди бросая игральные кости, вы будете брать карты из разных игральных колод, посвященных горячим тематикам.

Вы по очереди спрашиваете другу у друга: "Правда или дело?" Если ваш партнер выбрал "правду" – он/она тянет стик и отвечает на вопрос с красной стороны, например: "Если бы ты мог выбрать сексуальный наряд, что бы это было?". Если выбрал "дело" – тянет стик и выполняет задание, указанное на фиолетовой стороне, например исполнить танец живота.

По очереди вы вытаскиваете карточки и отвечаете на указанные в них вопросы. Колода "Расскажи" – это вопросы о вас, на которые требуются только правдивые ответы. Вопросы из стопки "Угадай" касаются вашего спутника жизни, на них вы должны будете попытаться дать правильный ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании "первой в мире социальной сети для секса". Приложение было запущено в честь 15-летия компании.