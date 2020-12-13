Формула крепкого иммунитета, читай – защиты от covid-19, включает в себя три "С": смех (позитивные эмоции), спорт (регулярные физические нагрузки) и секс (тоже желательно регулярный).

Казалось бы, такие несложные и бюджетные компоненты, однако не все так просто, особенно с третьим "С". — Бюро исследований общественного мнения при Чикагском университете General Social Survey доложило, что число американцев, занимающихся сексом хотя бы раз в неделю, упало за последние 15 лет с 45% до 36%. В мире вообще все меньше и меньше желающих любить друг друга – об этом трубят сегодня многие исследователи. Причины называют самые разные. Например, растущее число семей, в которых мальчика воспитывает мать-одиночка. Сексуальное влечение к девушкам у таких парней во взрослом возрасте – так себе, очень слабенькое. Или другое мнение – все дело в доступности онлайн-порно ресурсов, пик посещаемости которых приходится на отрезок времени с 22.00 до 1 часу ночи – когда, по идее, можно сконцентрироваться на реальном партнере. Ну и апатичные миллениалы (рожденные с 1980 по 2000 годы) тоже портят статистику. О каком сексе может быть речь, если молодые люди разделяют постель не с партнером, а со смартфоном? Гаджеты, интернет, загрязненный воздух, хронический стресс и вредная еда из супермаркетов – вот основные причины, снижающие либидо у современников. Остановлюсь подробнее на последнем пункте – еде.

Время от времени на консультацию ко мне приходят пары, в жизни которых секс стал практически экзотикой. Один из последних примеров. Она уставшая от однообразной жизни домохозяйка, он располневший бизнесмен. Она спит в спальне с сыном, он в гостиной на диване. Они пришли ко мне за гомеопатическим рецептом для его похудения, ведь лишний вес – это вредно для здоровья и к тому же совсем не сексуально. С эрекцией у полного мужа было совсем грустно, и обоих это не устраивало. Вначале я их разочаровала: гомеопатии для похудения не существует, похудеть можно только комплексно изменив свою жизнь. А потом стала расспрашивать об их питании. Ее меню вполне соответствовало прогрессу синдрома уставшей домохозяйки. С утра либо полное отсутствие завтрака, либо легкий перекус: кофе, орешки, что-нибудь сладкое (в итоге, сонливость и апатия), во второй половине дня более плотное и калорийное питание, благодаря которому она к вечеру оживала, становилась активной, хотела любви и общения. У него все наоборот: целый день он много работал, съедал в общепите свой ланч и поздний обед, потом дома наедался перед телевизором на ночь и уже ничего не хотел. Но кое-что их объединяет – это гипогликемия – снижение уровня глюкозы в крови как реакция на утреннее голодание, избыточное количество сладкого, умственные перегрузки, перерасход энергии и переедание вечером. А гипогликемия, как известно, одна из распространенных причин сексуальных расстройств.

Чтобы избавиться от этого состояния и наладить сексуальную жизнь, важно скорректировать свое меню. Прежде всего сделать питательным завтрак и обеспечить организм достаточным количеством глюкозы – энергетическим материалом для работы мозга и физической активности. Ведь если с утра пить кофе с тремя орешками сил не будет ни на что! Пусть это будет горячая цельнозерновая каша из гречки, ячменя, коричневого неочищенного риса, овса, пшена, к ней яйцо или рыба. Либо творог с фруктами и тостом хлеба из цельной пшеницы. Утренний завтрак должен содержать достаточное количество клетчатки и белка, тогда он обеспечивает организм энергией на целый день. Хорошо было бы организовать себе второй завтрак – сок, йогурт, салат, твердый сыр, свежие фрукты. В обед – овощные салаты, мясо, запеченный картофель, рис или бобы с овощами. И легкий ужин – молочно-кислые продукты, фрукты, салаты. Из напитков предпочтительны травяные чаи. Кофе в больших количествах бьет по поджелудочной. Стоит заменить соль на специи и ламинарию – этой водорослью можно посыпать блюда для солоноватого вкусового оттенка и избегать всех рафинированных продуктов: фабричной выпечки, мороженого, полуфабрикатов, конфет, джемов.

Такая система питания обеспечивает прилив жизненных сил, энергии, сексуальности, стабилизирует уровень глюкозы в крови и убирает лишний вес, ведь полнота – это всегда избыток эстрогенов и злейший враг мужской потенции. Будет замечательно закрепить эффект приемом витаминов группы В и микроэлемента цинка – повышающими сексуальные возможности. Кстати, у той пары, о которой я рассказывала в самом начале, теперь все хорошо: сын спит в своей комнате, а родители воссоединились в спальне. Муж поменял систему питания, отменил обильные ужины после работы, стал больше следить за собой и скинул восемь кило. Дела в спальне и в семье наладились, а ведь всего-то и требовалось: перестроить свое меню.

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