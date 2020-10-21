Как перейти на новый уровень в сексе с позой 68: советы

Поза 68 – отличная возможность перейти на новый уровень отношений, если паре уже надоели простые варианты. Ее особенность – максимальный контакт тел и невероятные ощущения от орального секса.

Как пишет издание Cosmopolitan, чтобы заниматься таким сексом, партнеры должны быть примерно одного роста и веса, иначе могут возникнуть неудобства.

Так, техника 68 несколько отличается от 69. Сначала партнер ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Затем второй очень аккуратно и медленно ложится спиной к нему на живот таким образом, чтобы гениталии были рядом со ртом, а плечи удобно опирались на ноги.

Травмироваться во время процесса очень легко. Поэтому начинающим парам рекомендуют подложить подушки под поясницу, колени и голову партнера снизу и под локти и шею партнера сверху. Также этот лайфхак подойдет, если кто-то в паре тяжелее.

Важно не забывать при оральном сексе в такой позе использовать лубриканты. Партнеру снизу может не хватить слюны из-за физической нагрузки. Также так можно быстрее довести любимого человека до оргазма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Джордин Уиггинс из США заявила, что женщинам можна заниматься сексом во время менструации. Однако некоторые могут чувствовать спазмы или усталость, что может снизить вероятность того, что они получат удовольствие от полового контакта.