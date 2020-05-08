Эксперт раскрыл пользу порно во время пандемии

Украинский врач-психиатр Спартак Суббота рассказал о пользе порно во время пандемии коронавируса.
Так, подробностями он поделился в интервью для НВ. По словам эксперта, просмотр фильмов для взрослых помогает снять нарастающее у людей напряжение. Он отметил, что это особенно актуально на самоизоляции.
Фото: intimshop.ru
"Порно может помочь не только на самоизоляции, а и в целом. Но во время пандемии особенно. По большей мере, использование такого ресурса, как порнография, для реализации своих сексуальных потребностей может снимать нарастающее у людей напряжение. Это как разрядка. Есть разные типы разрядки, и одна из них – сексуальная", – рассказал Суббота.
Психиатр также отметил, что просмотр порнографии – сейчас очень распространен и является положительным моментом. Однако он не может полностью заменить секс.
Фото: bbc.com
"Просмотр порнографии – конечно же, сейчас распространен и является положительным моментом, однако не заменит секс. Сексуальный контакт – это биопсихосоциальный процесс, когда человек и общается, имеет контакт, и взаимодействует с телом другого человека. В данном случае, во время просмотра порно, человек просто-напросто фантазирует для реализации сексуальной потребности", – подытожил Суббота.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор пообещала заняться сексом с тем, кто создаст вакцину от коронавируса.
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