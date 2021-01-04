Эксперт назвала тренды в сексе в 2020 году и сделала прогноз на 2021-й

Известный в Британии сексолог Трейси Кокс назвала главные тренды 2020 года в сексе испрогнозировала, что 2021 год будет годом экспериментов.

Как пишет Daily Mail, исследование одного из магазинов секс-игрушек показало, что в 2020 году 52% опрошенных пар из-за пандемии и самоизоляции внесли разнообразие в сексуальную жизнь.

Среди таких новшеств – ролевые игры, секс в автомобиле и воплощение эротических фантазий. При этом 71% из этих людей отметили, что намерены продолжить эксперименты и после пандемии.

В свою очередь, представители одного из сайтов знакомств для секса рассказали, что в 2020 году неожиданно большое число пользователей идентифицировали себя как бисексуалов. И в 2021 году число людей, готовых к новому опыту в сексе, будет только расти, сообщили на сайте.

По словам Трейси Кокс, люди чаще стали искать в поисковиках информацию о БДСМ. В 2020 году на 200% выросли продажи страпонов (фаллоимитаторов на трусиках-ремешках). 10% из тысячи опрошенных женщин признались, что использовали их в сексе с мужчинами, еще 10% отметили, что не против попробовать.

Кроме того, 66%, участвовавших в опросе, рассказали, что общение с партнером стало для них более важным, чем раньше. 70% – не против виртуальных свиданий, а 33% – серьезных отношений на расстоянии.

Сексолог спрогнозировала, что в 2021 году секс-игрушки удержатся в тренде: треть участников опроса купили в 2020 году новые устройства, также существенно выросли продажи игрушек для пар, хотя, как правило, эта категория не отличается особым спросом.

По словам Кокс, из-за пандемии многие вспомнили о бывших партнерах. Один из пяти респондентов отметил, что звонил или писал им, около 25% заявили, что бывшие сами выходили с ними на связь. Как отмечается, в основном люди только хотели узнать, все ли хорошо у экс-партнера.

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