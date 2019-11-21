Счастливы или нет? Появился разбор языка тела Миддлтон и принца Уильяма

Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс проанализировала язык тела Кейт Миддлтон и принца Уильма во время нового выхода, заявив, что супруги влюблены друг в друга, как и 8 лет назад.

Как пишет издание Daily Mail со слов Джуди, во время мероприятия Уильям с застенчивой улыбкой несколько раз коснулся спины своей жены, при этом его палец был отставлен вверх, как признак абсолютного счастья.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Getty

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Также эксперт отметила, что супруги зеркально повторяли жесты друг друга, а также смотрели в глаза, склоняли головы друг к другу.

По словам Джеймс, Кейт и Уильям вели себя с легким намеком на флирт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Getty

Также эксперт утверждает, что когда супруги остались наедине в машине по пути домой, то Миддлтон выглядела еще более счастливой:

"Если улыбки на публике являются результатом актерской игры, в такие моменты, как этот, маски обычно начинают сползать с лиц. Но выражение радости на лице Кейт только усиливается. Ее широко раскрытые в волнении глаза, округлившиеся щеки и симметричная улыбка — все это делает ее похожей на женщину на первом свидании".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Getty

По словам Джуди, несмотря на то, что Кейт и Уильям сдержаны на публике, их язык тела свидетельствует о стабильных отношениях, которые основаны на взаимной привязанности и чувстве равенства.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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