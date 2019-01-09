''Такого вы еще не пробовали'': известный кулинар поделился рецептом необычной закуски

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом форшмака с творогом.

"Форшмак — частый гость на праздничном столе. Кто-то делает эту закуску с яблоком, кто-то добавляет хлеб, а кто-то делает ее просто с яйцом и луком. Я же предлагаю совершенно необычное сочетание, которое вы еще точно не пробовали. Форшмак с творогом получается необычайно нежным и обязательно понравится всем поклонникам этого блюда", — рассказал повар в своем блоге (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

Форшмак с творогом Фото: klopotenko.com

100 г - филе слабосоленой сельди

30 г - творог (нежирный)

0,5 шт. - яйцо

20 г - лук

2 ст. л. - оливковое масло

По вкусу - свежесмолотый перец Читайте: ''Невозможно испортить'': известный кулинар поделился простым рецептом яблочного тарта

Способ приготовления:

Удалите из филе сельди самые мелкие кости при помощи пинцета. Затем измельчите ее в блендере.

Порежьте лук очень мелко, а яйцо потрите на терке. Добавьте ингредиенты в блендер вместе с творогом и слегка перебейте. Далее добавьте перец, и заправьте форшмак оливковым маслом.

Для более однородной массы, похожей на крем, перебейте форшмак при помощи блендера.

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