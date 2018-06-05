Самое популярное блюдо лета: топ-5 овощных рецептов для здоровья и фигуры

Блюда из кабачков, пожалуй, считаются одними из самых популярных в летний сезон. Они легко готовятся, обладают невысокой калорийностью и не навредят фигуре.

При правильном подходе к процессу готовки, из кабачком можно сотворить множество кулинарных шедевров. Каждый из них приятно удивит необычными вкусовыми сочетаниями, а также подойдет для тех, кто следит за фигурой. но любит вкусно поесть, пишут на сайте телеканала СТБ.

Предлагаем вашему вниманию 5 рецептов запеченных кабачков, приготовление которых не отнимет много времени.

Кабачки с сыром

Сайт телеканала СТБ

Ингредиенты:

2 небольших кабачка

50 г сыра

Соль и специи по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 180–200 °C.

Кабачки помыть, нарезать тоненькими, но не прозрачными, кружочками. Подсолить.

На средней терке натереть сыр. Укрыть металлический противень пергаментом, фольгой или вставить силиконовую формочку. Выложить ломтики кабачков на подготовленную поверхность, посыпать сыром и специями.

Запекать 10–15 минут.

Кабачки, запеченные с яйцом и сыром

Сайт телеканала СТБ

Ингредиенты:

2 средних кабачка

30–50 г твердого сыра

3 куриных яйца

Зелень

Приготовление:

Помыть кабачки, очистить от кожицы. Нарезать кольцами или кубиками.

Форму для выпекания выстелить пергаментом, смазать растительным маслом, выложить туда кабачки.

Взбить яйца с солью и перцем. Вылить на овощи. На крупной терке натереть сыр. Посыпать кабачки.

Запекать в духовом шкафу 35–40 минут при температуре 200–220 °C. Перед подачей украсить мелко порубленной зеленью.

Закуска из кабачков и пармезана

Сайт телеканала СТБ

Ингредиенты:

2–3 кабачка

1 яичный белок (или целое яйцо)

панировочные сухари или измельченный сухой хлеб

50 г сыра “Пармезан” (или другой подобный)

Соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Белок (или яйцо) слегка взбить с солью.

В другой емкости смешать панировочные сухари с половинкой тертого пармезана. Соль и сухие травы добавить по вкусу.

Нарезать кабачки на продольные кусочки. Окунуть каждый кусочек в белок, а затем обвалять в сухарях.

Выстелить дно противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить кабачки. Запекать 15–20 минут при температуре 200 °C.

Через 7–10 минут после начала запекания перевернуть палочки на другую сторону. Готовое блюдо подавать с соусом из натурального йогурта, зелени и приправ.

Кабачки, запеченные с картофелем и помидором

Сайт телеканала СТБ

Ингредиенты:

1 кабачок

5–6 средних картофелин

4–5 твердых помидоров

1 большая луковица

3 зубчика чеснока

30–40 г сыра

Масло

Соль, специи по вкусу

Зелень

Приготовление:

Лук почистить, мелко нарезать. Вместе с подавленным чесноком слегка поджарить на сковородке.

Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить туда жареный чеснок с луком.

Чищеную картошку, помидоры и кабачок нарезать кольцами. Выложить на лук в такой поочередности: картофель-помидор-кабачок. Посолить, добавить специи.

Выпекать 50 минут в духовом шкафу при температуре 200–220 °C. Готовое блюдо посыпать тертым сыром, украсить зеленью.

Кабачки, запеченные с грибами и сыром

Сайт телеканала СТБ

Ингредиенты:

2 кабачка

200–300 г свежих грибов

1 луковица

30–40 г сыра

Соль, специи, зелень по вкусу

Приготовление:

Кабачки помыть, нарезать полукольцами. Помыть грибы, покрошить. Очистить луковицу, мелко нарезать. Натереть сыр.

Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выкладывать на дно кабачки, грибы, лук. Добавить соль, приправы по вкусу. Сверху посыпать сыром и зеленью. Накрыть форму фольгой.

Запекать при температуре 200–220 °C. После 20 минут убрать фольгу, запекать до готовности овощей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор, победитель популярного телепроекта "МастерШеф" канале на СТБ Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом фаршированного перца с рыбой, сухарями и оливками.