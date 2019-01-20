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/Блоги - Кухня

Фиалкова Татьяна
Фиалкова Татьяна
Врач терапевт, диетологВсе статьи автора

Рецепт зимнего салата

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Сытный зимний салат на обед.

Ингредиенты:

- томаты черри (запечь/гриль, шкурку лучше снять).

- грибы шиитаке (отварнрные/запечённые/гриль).

- 2 яйца.

- масло оливковое.

- 1 ст.л. соевого соуса.

- пучок кале.

- сок ½ лимона.

- 1 авокадо.

- черная/морская соль по вкусу, специи.

- редис.

- козий/овечий мягкий сыр.

-можно добавить отварную красную киноа.

Рецепт зимнего салата

Количество ингредиентов по вкусу.

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Автор
Фиалкова ТатьянаФиалкова Татьяна
Место
Украина
Теги
салатрецепт
Источник
Источник:Facebook Татьяны Фиалковой
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