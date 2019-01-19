Простые и полезные закуски для вечера перед фильмом: рецепты

Здоровый перекус помогает сохранить чувство сытости и может спасти от переедания. А для веселого семейного вечера с просмотром фильма — это вообще находка.
OBOZREVATEL собрал лучшие рецепты закусок, для приготовления которых не надо много времени и сил, также они не повлияют на фигуру.
Сладкие картофельные чипсы
Сладкие картофельные чипсы
grandkulinar.ru
1 батат;
немного оливкового масла;
соль (по желанию);
пергаментная бумага.
Вымыть сладкий картофель и нарезать на тонкие кружочки. Покрыть съемную крутящуюся пластину из микроволновой печи пергаментной бумагой, немного сбрызнуть ее оливковым маслом и выложить кружочки батата, немного их посолив. Включить микроволновку на 4-5 минут, в зависимости от ее мощности. Эти чипсы очень быстро горят, поэтому надо следить за ними.
Жареная капуста кале
Жареная капуста кале
grandkulinar.ru
1 пучок (250 г) кудрявой капусты;
2 столовые ложки оливкового масла;
1/4 чайной ложки паприки;
1/2 чайной ложки морской соли.
Промыть капусту и обсушить ее бумажным полотенцем. Разобрать, удалив жесткие части. Поместить капусту в миску и полить оливковым маслом с добавлением паприки и соли. Выложить капусту на противень и готовить до хруста.
Бутербродная паста из тунца
Бутербродная паста из тунца
eda.ru
1 банка консервированного тунца в собственном соку;
1 ст. ложки легкого майонеза
½ ч. ложки сахара
1 ст. ложка дижонской горчицы
соль и черный молотый перец по вкусу
Смешать майонез, горчицу, сахар. Тунец вынуть из рассола, размять вилкой. Если он слишком сухой, добавить чуть-чуть рассола. Добавить к тунцу заправку, посолить и поперчить по вкусу. Выложить пасту в банку с плотной крышкой и хранить в холодильнике. Перед едой намазать на зерновой хлеб. Можно посыпать каперсами или измельченными оливками.
Грибная закуска
Грибная закуска
domashnya-eda.ru
1 кг крупных шампиньонов;
100 г 0,2% жирности плавленого сыра
зелень и специи по вкусу.
Помыть и очистить грибы: вынуть ножку и удалить кожицу. Готовые грибные "тарелочки" немного посолить и запечь в духовке при 180 градусах в течение получаса. Зелень мелко нарезать и смешать ее с сыром. Готовые грибы остудить и нафаршировать сырной начинкой.
Запеченные креветки
Запеченные креветки
Youtube
800 г очищенных больших креветок;
¼ ст. ложка лимонного сока;
2 ст. ложки оливкового масла;
1 зубчик измельченного чеснока;
1 ч. ложка натертой цедры лимона;
¼ ч. ложка молотого красного перца.
Креветки выложить одним слоем в емкость для запекания, предварительно промазанную оливковым маслом. Лимонный сок смешать с чесноком, цедрой и перцем. Смесью полить креветки. Отправить закуску в разогретую до 250 градусов духовку на 8-10 минут, до готовности. Блюдо посыпать зеленью.
Запеченная морковь
Запеченная морковь
iloveveggie.ru
Нарезать морковь на толстые ломтики, сбрызнуть оливковым маслом, немного посолить и отправить в духовку на 10-15 минут.
Яблоки с йогуртом и виноградом
Яблоки с йогуртом и виноградом
postila.ru
56 граммов обезжиренного йогурта;
1/2 столовой ложки арахисового масла;
1/4 чайной ложки корицы;
половинка среднего яблока;
6 виноградинок.
Смешать йогурт, арахисовое масло и корицу в небольшой миске. Отложить. Разрезать яблоко напополам и одну из половинок еще на 6 ломтиков. Вырезать у них сердцевину. Разрезать каждую виноградинку пополам. Распределить йогуртовую смесь по каждому яблоку и положить по половинке винограда.
Финики, фаршированные фисташками и кокосом kakprosto.ru
Финики, фаршированные фисташками и кокосом
kakprosto.ru
2 королевских финика;
5 сырых несоленых фисташек;
1 чайная ложка тертого кокосового ореха.
Разрезать финики и вытащить из них косточки. Заполнить образовавшиеся пустоты рублеными фисташками и кокосовой стружкой.
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