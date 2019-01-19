Простые и полезные закуски для вечера перед фильмом: рецепты

Здоровый перекус помогает сохранить чувство сытости и может спасти от переедания. А для веселого семейного вечера с просмотром фильма — это вообще находка.

OBOZREVATEL собрал лучшие рецепты закусок, для приготовления которых не надо много времени и сил, также они не повлияют на фигуру.

Сладкие картофельные чипсы

Сладкие картофельные чипсы grandkulinar.ru

1 батат;

немного оливкового масла;

соль (по желанию);

пергаментная бумага.

Вымыть сладкий картофель и нарезать на тонкие кружочки. Покрыть съемную крутящуюся пластину из микроволновой печи пергаментной бумагой, немного сбрызнуть ее оливковым маслом и выложить кружочки батата, немного их посолив. Включить микроволновку на 4-5 минут, в зависимости от ее мощности. Эти чипсы очень быстро горят, поэтому надо следить за ними.

Жареная капуста кале

Жареная капуста кале grandkulinar.ru

1 пучок (250 г) кудрявой капусты;

2 столовые ложки оливкового масла;

1/4 чайной ложки паприки;

1/2 чайной ложки морской соли.

Промыть капусту и обсушить ее бумажным полотенцем. Разобрать, удалив жесткие части. Поместить капусту в миску и полить оливковым маслом с добавлением паприки и соли. Выложить капусту на противень и готовить до хруста.

Бутербродная паста из тунца

Бутербродная паста из тунца eda.ru

1 банка консервированного тунца в собственном соку;

1 ст. ложки легкого майонеза

½ ч. ложки сахара

1 ст. ложка дижонской горчицы

соль и черный молотый перец по вкусу

Смешать майонез, горчицу, сахар. Тунец вынуть из рассола, размять вилкой. Если он слишком сухой, добавить чуть-чуть рассола. Добавить к тунцу заправку, посолить и поперчить по вкусу. Выложить пасту в банку с плотной крышкой и хранить в холодильнике. Перед едой намазать на зерновой хлеб. Можно посыпать каперсами или измельченными оливками.

Грибная закуска

Грибная закуска domashnya-eda.ru

1 кг крупных шампиньонов;

100 г 0,2% жирности плавленого сыра

зелень и специи по вкусу.

Помыть и очистить грибы: вынуть ножку и удалить кожицу. Готовые грибные "тарелочки" немного посолить и запечь в духовке при 180 градусах в течение получаса. Зелень мелко нарезать и смешать ее с сыром. Готовые грибы остудить и нафаршировать сырной начинкой.

Запеченные креветки

Запеченные креветки Youtube

800 г очищенных больших креветок;

¼ ст. ложка лимонного сока;

2 ст. ложки оливкового масла;

1 зубчик измельченного чеснока;

1 ч. ложка натертой цедры лимона;

¼ ч. ложка молотого красного перца.

Креветки выложить одним слоем в емкость для запекания, предварительно промазанную оливковым маслом. Лимонный сок смешать с чесноком, цедрой и перцем. Смесью полить креветки. Отправить закуску в разогретую до 250 градусов духовку на 8-10 минут, до готовности. Блюдо посыпать зеленью.

Запеченная морковь

Запеченная морковь iloveveggie.ru

Нарезать морковь на толстые ломтики, сбрызнуть оливковым маслом, немного посолить и отправить в духовку на 10-15 минут.

Яблоки с йогуртом и виноградом

Яблоки с йогуртом и виноградом postila.ru

56 граммов обезжиренного йогурта;

1/2 столовой ложки арахисового масла;

1/4 чайной ложки корицы;

половинка среднего яблока;

6 виноградинок.

Смешать йогурт, арахисовое масло и корицу в небольшой миске. Отложить. Разрезать яблоко напополам и одну из половинок еще на 6 ломтиков. Вырезать у них сердцевину. Разрезать каждую виноградинку пополам. Распределить йогуртовую смесь по каждому яблоку и положить по половинке винограда.

Финики, фаршированные фисташками и кокосом kakprosto.ru

Финики, фаршированные фисташками и кокосом kakprosto.ru

2 королевских финика;

5 сырых несоленых фисташек;

1 чайная ложка тертого кокосового ореха.

Разрезать финики и вытащить из них косточки. Заполнить образовавшиеся пустоты рублеными фисташками и кокосовой стружкой.

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