"Море удовольствия!" Звездный повар поделился рецептом вишневого варенья

Варенье можно использовать не только как десерт, но соус, который можно подавать к рыбе и мясу.

"Например, вишневое варенье с чили и цедрой лимона идеально сочетается с блюдами из птицы и говядины. Попробуйте добавить немного этого варенья к жареному мясу и получите море удовольствия!" - отмечает известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко и публикует на своем сайте авторский рецепт этого блюда с чили и цедрой лимона.

Ингредиенты:

Вишня (без косточек) – 1 кг

Сахар – 600 г

Перец Чили – 10 г

Цедра лимона (половины лимона)

Фото: Yuliya Goryn Photography facebook.com/KlopotenkoEvgeni

Способ приготовления:

Вишни помойте и удалите косточки. Сложите ягоды в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и дайте постоять 10-15 минут, чтобы вишни пустили сок.

Добавьте измельченный перец чили, цедру лимона, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите в течение 10 минут, периодически помешивая. Разложите по стерильным банкам и закрутите крышками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом абрикосового варенья с коньяком.