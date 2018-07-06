МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

"Море удовольствия!" Звездный повар поделился рецептом вишневого варенья

1.6тЧитать новость на украинском

Варенье можно использовать не только как десерт, но соус, который можно подавать к рыбе и мясу.

"Например, вишневое варенье с чили и цедрой лимона идеально сочетается с блюдами из птицы и говядины. Попробуйте добавить немного этого варенья к жареному мясу и получите море удовольствия!" - отмечает известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко и публикует на своем сайте авторский рецепт этого блюда с чили и цедрой лимона.

Ингредиенты:

  • Вишня (без косточек) – 1 кг

  • Сахар – 600 г

  • Перец Чили – 10 г

  • Цедра лимона (половины лимона)

Новости
Как приготовить идеальное варенье: секреты известного повара

Фото: Yuliya Goryn Photography

facebook.com/KlopotenkoEvgeni

Способ приготовления:

Вишни помойте и удалите косточки. Сложите ягоды в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и дайте постоять 10-15 минут, чтобы вишни пустили сок.

Добавьте измельченный перец чили, цедру лимона, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите в течение 10 минут, периодически помешивая. Разложите по стерильным банкам и закрутите крышками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом абрикосового варенья с коньяком.

Читайте все новости по теме "Рецепты" на Обозревателе.

Тема
Рецепты
Персона
Евгений Клопотенко
Объект
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги