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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна"Все статьи автора

Мифы и легенды одесской кухни: жареные кабачки

5.4т

… Конец мая, тепло, клубнично, запах сирени и цветущих акаций сменился ароматом липового цвета, а на "Привозе" "пошли вниз" кабачки. Еще не крупные, с тонкой зеленоватой кожицей, они добавляют в парфюмерную атмосферу вечерней Одессы брутальную ноту. Окна открыты, слышно шкворчание и легкий ветер разносит запах жареных кабачков…

Да! Сегодня мы – о кабачках. Удивительный продукт; мечта диетолога. В сыром виде – 25 кк на 100 граммов. Сплошная польза для здоровья. Миллион блюд, от закуски до десерта, но базовых, самых популярных в Одессе, не больше десятка. Начнем с самых "вредных" – жареных.

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Самый сложный из них – оладьи из кабачков.

Пару молодых кабачков натираем на крупной терке, солим и оставляем на 5-10 минут – пусть выйдет лишний сок. Взбиваем вилкой крупное яйцо, добавляем к нему пару столовых ложек – полстакана муки, щепотку разрыхлителя. Отжимаем тертые кабачки и выливаем к ним нашу смесь. Я добавляю еще немного мелко нарубленного зеленого лука. Все перемешиваем. Жарим на растительном масле, как обычные оладьи. Как самостоятельное блюдо, подаем со сметаной. Но в качестве гарнира они тоже хороши.

Проще и быстрее приготовить кабачки в кляре. Для него чуть взбиваем яйцо, добавляем муку – немного, кляр должен быть довольно жидким. Солим, перчим. Добавляем мелко нарубленную любимую зелень – укроп, петрушку. Перемешиваем. Кабачки моем, обрезаем "попу" и ножку, нарезаем довольно толстыми ломтиками – до сантиметра. Макаем каждый кружок в кляр и обжариваем в горячем растительном масле с двух сторон.

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Если кляр закончился, а нарезанные кабачки – еще нет, или вы не собираетесь в ближайшие пару часов дышать на окружающих, можно поступить еще проще. Просто обжариваем в раскаленном масле кружки кабачков – до золотисто-коричневой хрустящей корочки. Выкладываем на блюдо, солим, и на каждый ломтик кладем немного давленного чеснока. Все! Вот только есть это лучше сразу, если вы не любитель сине-зеленых оттенков: чеснок может изменить цвет уже за пару часов. Говорят, в этом нет ничего страшного и опасного для здоровья, но нормальный цвет все же приятней.

"Чесночные" кабачки – очень удобная штука. Если оставшиеся несъеденными сложить в судок и оставить на ночь в холодильнике, к утру вы получите новое блюдо – кабачки маринованные в собственном соку. Холодные, в качестве острой закуски, идут замечательно.

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Есть еще один вариант жареных кабачков – с чесночным соусом. Для соуса чеснок натираем на самой мелкой терке или пропускаем через чесночницу, добавляем по щепотке соли и сахара, чайную ложку растительного масла и растираем массу ложкой или пестиком. По чайной ложке добавляем холодную воду и продолжаем растирать, пока соус не станет выглядеть как полупрозрачная эмульсия. Все! Осталось два варианта: смазать соусом обжаренные кабачки или просто цеплять вилкой ломтик и макать его в соус. Серьезный выбор…

В один заход тему кабачков не раскроешь. Так что продолжение следует.

А пока – приятного аппетита!

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Автор
Уриэль ШтернУриэль Штерн
Место
УкраинаОдесса
Объект
рецепт
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