Масленица 2019: топ-6 ошибок при выпечке блинов

Решив испечь тонкие, нежные и ароматные блины на Масленицу, многие сталкиваются с тем, что они рвутся или не переворачиваются на сковороде.
Поэтому издание Аиф перечислило самые распространенные ошибки при жарке блинов и рассказало, как сделать их идеальными.
Ошибка № 1. Слишком много яиц
Отмечается, что при готовке бездрожжевые блинов, часто кладут слишком много яиц — это делает их слишком плотными и резиновыми.
Фото: himgaws.pw
Как надо: придерживайтесь проверенных рецептов. Например: кладите 500 мл молока, 300 г муки, 100 мл кипятка — всего два яйца.
Ошибка № 2. Слишком много сахара
Если сделаете блины слишком сладкими — они будут гореть.
Как надо: кладите немного сахара, его можно будет добавить в процессе выпекания блинов.
Ошибка № 3. Слишком мало муки
Отмечается, что если положить слишком мало муки, то блины будут рваться в процессе приготовления.
Фото: Повар.ру
Как надо: если блины рвутся, добавьте немного муки в тесто, размешайте и дайте немного постоять, чтобы мука начала отдавать клейковину.
Ошибка № 4. Использование блендера
Рекомендуется не использовать блендер или миксер для замешивания теста. Ведь они меняют текстуру всех ингредиентов и из-за этого блины получаются "резиновыми".
Как надо: лучший способ размешать тесто — использовать венчик.
Фото: www.gastronom.ru
Ошибка № 5. Плохо разогретая сковородка
Сковорода и масло на ней должны быть хорошо разогреты, иначе блины будут прилипать.
Фото: youtube/kylinar1
Как надо: разогрейте сковороду на сильном огне и снимите ее на пару минут, смажьте маслом. И начинайте жарить блины.
Ошибка № 6. Выпекание на сливочном масле
При выпекании не стоит использовать сливочное масло, иначе блины получатся жирными.
Как надо: лучше всего сковородку смазывать кусочком сала и половиной картофелины, смазанной растительным маслом.
Фото: www.gastronom.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов.
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