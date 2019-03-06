Масленица 2019: топ-6 ошибок при выпечке блинов

Решив испечь тонкие, нежные и ароматные блины на Масленицу, многие сталкиваются с тем, что они рвутся или не переворачиваются на сковороде.

Поэтому издание Аиф перечислило самые распространенные ошибки при жарке блинов и рассказало, как сделать их идеальными.

Ошибка № 1. Слишком много яиц

Отмечается, что при готовке бездрожжевые блинов, часто кладут слишком много яиц — это делает их слишком плотными и резиновыми.

Фото: himgaws.pw

Как надо: придерживайтесь проверенных рецептов. Например: кладите 500 мл молока, 300 г муки, 100 мл кипятка — всего два яйца.

Ошибка № 2. Слишком много сахара

Если сделаете блины слишком сладкими — они будут гореть.

Как надо: кладите немного сахара, его можно будет добавить в процессе выпекания блинов.

Ошибка № 3. Слишком мало муки

Отмечается, что если положить слишком мало муки, то блины будут рваться в процессе приготовления.

Фото: Повар.ру

Как надо: если блины рвутся, добавьте немного муки в тесто, размешайте и дайте немного постоять, чтобы мука начала отдавать клейковину.

Ошибка № 4. Использование блендера

Рекомендуется не использовать блендер или миксер для замешивания теста. Ведь они меняют текстуру всех ингредиентов и из-за этого блины получаются "резиновыми".

Как надо: лучший способ размешать тесто — использовать венчик.

Фото: www.gastronom.ru

Ошибка № 5. Плохо разогретая сковородка

Сковорода и масло на ней должны быть хорошо разогреты, иначе блины будут прилипать.

Фото: youtube/kylinar1

Как надо: разогрейте сковороду на сильном огне и снимите ее на пару минут, смажьте маслом. И начинайте жарить блины.

Ошибка № 6. Выпекание на сливочном масле

При выпекании не стоит использовать сливочное масло, иначе блины получатся жирными.

Как надо: лучше всего сковородку смазывать кусочком сала и половиной картофелины, смазанной растительным маслом.

Фото: www.gastronom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов.

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