Легко и просто: рецепт шарлотки от Лилии Ребрик

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась рецептом вкусного и простого в приготовлении пирога с яблоками.
Для шарлотки понадобятся только мука, яйца, сахар и яблоки. Об этом сообщает "Україна".
Ингредиенты:
Сахар – 1 стакан.
Мука – 1 стакан.
Яйца – 4 штуки.
Яблоки – 2-3 штуки.
Рецепт приготовления:
Отделить яичные желтки от белков.
Четыре белка взбить со стаканом сахара.
В образовавшуюся массу добавить четыре желтка и стакан муки.
Яблоки измельчить, предварительно сняв с них кожицу.
Нарезанные яблоки залить получившимся тестом. Вылить на противень и выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, рецептом простого и вкусного варенья из тыквы поделился известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко.