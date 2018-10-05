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Легко и просто: рецепт шарлотки от Лилии Ребрик

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Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась рецептом вкусного и простого в приготовлении пирога с яблоками.

Для шарлотки понадобятся только мука, яйца, сахар и яблоки. Об этом сообщает "Україна".

Легко и просто: рецепт шарлотки от Лилии Ребрик
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Ингредиенты:

Сахар – 1 стакан.

Мука – 1 стакан.

Яйца – 4 штуки.

Яблоки – 2-3 штуки.

Легко и просто: рецепт шарлотки от Лилии Ребрик

Рецепт приготовления:

Отделить яичные желтки от белков.

Четыре белка взбить со стаканом сахара.

В образовавшуюся массу добавить четыре желтка и стакан муки.

Яблоки измельчить, предварительно сняв с них кожицу.

Нарезанные яблоки залить получившимся тестом. Вылить на противень и выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, рецептом простого и вкусного варенья из тыквы поделился известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко.

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