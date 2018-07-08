Клубничный салат с мясом курицы: рецепт диетолога

Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом клубничного салата с мясом курицы.
"Эти сочетания вкусов могут шокировать только на первый взгляд. Стоит попробовать – и окажется, что клубника и курятина просто созданы друг для друга. Не откажите себе в удовольствии", – отмечает она на своей странице в Facebook.
Ингредиенты:
курица отварная - 200 г
клубника - 450 г
сыр фета - 100 г
шпинат свежий молодой - 200 г
масло оливковое, соль, перец - по вкусу
салат
facebook.com/svetlanafus
Способ приготовления:
Мясо нарезать ломтиками толщиной около 1 см. Клубнику вымыть, просушить, удалить листья. Нарезать тонкими ломтиками. Шпинат промыть и просушить. Сыр размять вилкой.
Выложить мясо, клубнику и шпинат на широкое блюдо. Посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Фус рассказала, как приготовить крем-суп из зеленого горошка, стручковой фасоли и петрушки.
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