Как приготовить оригинальную закуску из рыбы: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычной закуски “Fish and Chips” ("Рыба и картофель фри).
"В детстве мне повезло побывать в Англии. Когда я гулял там по рынку с дедушкой, он предложил попробовать “Fish and Chips”. В воображении сразу появились чипсы и какая-то рыбка. Оказалось же, что это картошка фри и хрустящая рыба. Насыщенный вкус в сочетании с лимоном, кетчупом и картошкой фри запомнился мне на всю жизнь", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).
Ингредиенты:
Закуска “Fish and Chips”
Фото: klopotenko.com
4 шт. - картофель
400-500 г - филе рыбы
2 шт.- лимон
15 г - укроп сушеный
300-500 мл - подсолнечное масло
1 шт. - яйцо
5 г - сок лимона
50 мл - пиво
50 г - мука
По вкусу - соль
Способ приготовления:
Почистите картофель и поставьте под проточную воду, чтобы ушел крахмал. Затем нарежьте небольшими ломтиками и обсушите на полотенце, чтобы сошла вода.
Далее сделайте фритюр. В высокую металлическую посуду (7 см и более), налейте масло и накалите его примерно до 180 градусов. Обжаривайте картофель ориентировочно 5 минут. Затем выложите на бумажные салфетки, для сбора лишнего масла.
Для того, чтобы сделать кляр для рыбы: смешайте муку с солью и крахмалом, влейте холодное пиво и перемешайте. Затем добавьте яйцо и лимонный сок, и еще раз перемешайте, чтобы не было комочков.
Далее почистите рыбу, полейте лимонным соком и засыпьте сухим укропом. Затем обваляйте ее в кляре и после этого отправьте в разогретый фритюр.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом тыквенного крем-супа.
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