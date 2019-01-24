Как приготовить оригинальную закуску из рыбы: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычной закуски “Fish and Chips” ("Рыба и картофель фри).

"В детстве мне повезло побывать в Англии. Когда я гулял там по рынку с дедушкой, он предложил попробовать “Fish and Chips”. В воображении сразу появились чипсы и какая-то рыбка. Оказалось же, что это картошка фри и хрустящая рыба. Насыщенный вкус в сочетании с лимоном, кетчупом и картошкой фри запомнился мне на всю жизнь", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Закуска “Fish and Chips” Фото: klopotenko.com

4 шт. - картофель

400-500 г - филе рыбы

2 шт.- лимон

15 г - укроп сушеный

300-500 мл - подсолнечное масло

1 шт. - яйцо

5 г - сок лимона

50 мл - пиво

50 г - мука

По вкусу - соль

Способ приготовления:

Почистите картофель и поставьте под проточную воду, чтобы ушел крахмал. Затем нарежьте небольшими ломтиками и обсушите на полотенце, чтобы сошла вода.

Далее сделайте фритюр. В высокую металлическую посуду (7 см и более), налейте масло и накалите его примерно до 180 градусов. Обжаривайте картофель ориентировочно 5 минут. Затем выложите на бумажные салфетки, для сбора лишнего масла.

Для того, чтобы сделать кляр для рыбы: смешайте муку с солью и крахмалом, влейте холодное пиво и перемешайте. Затем добавьте яйцо и лимонный сок, и еще раз перемешайте, чтобы не было комочков.

Далее почистите рыбу, полейте лимонным соком и засыпьте сухим укропом. Затем обваляйте ее в кляре и после этого отправьте в разогретый фритюр.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом тыквенного крем-супа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!