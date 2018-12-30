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Как приготовить классический салат оливье: лучший рецепт

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Новый год - идеальное время для классического оливье, даже если вы совсем не любите процесс измельчения ингредиентов для салата.

OBOZREVATEL подготовил классический пошаговый рецепт оливье с майонезом для незабываемой встречи 2019 года.

Оливье классический

Оливье классический

Гастроном

Ингредиенты:

  • 400-600 г вареной колбасы

  • 1 банка консервированного горошка

  • 6 яиц

  • 2 крупные моркови

  • 6 средних картофелин

  • 4 соленых или свежих огурца

  • соль

  • майонез

Овощи и колбаса для оливье

Овощи и колбаса для оливье

domavkusno.ru

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Как готовить

1. Отварить морковь, яйца и картошку

2. Почистить морковь и яйца, мелко нарезать. Затем нарезать кубиками колбасу и огурцы.

3. Добавить к вышеперечисленным ингредиентам горошек. Совсем немного посолить салат и заправить его майонезом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Темы
РецептыНовогодние блюда
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Кац Моисей
Кац Моисей
Люблю именно такой оливье!А "великие икзПерды",которые трындят про рябчиков вместо кобасы и про жутко вредный майонез-нахер с пляжа.С наступающим правздником всех!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Разве оливье еще не запретили в (на) украине? Негоже портить свидомые желудки москальскими блюдами!
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минин евген
минин евген
хуйня на постном масле, рецепт не имееют никакого отношения к класическому рецепту.
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