Как приготовить классический салат оливье: лучший рецепт

Новый год - идеальное время для классического оливье, даже если вы совсем не любите процесс измельчения ингредиентов для салата.

OBOZREVATEL подготовил классический пошаговый рецепт оливье с майонезом для незабываемой встречи 2019 года.

Оливье классический Гастроном

Ингредиенты:

400-600 г вареной колбасы

1 банка консервированного горошка

6 яиц

2 крупные моркови

6 средних картофелин

4 соленых или свежих огурца

соль

майонез

Овощи и колбаса для оливье domavkusno.ru

Как готовить

1. Отварить морковь, яйца и картошку

2. Почистить морковь и яйца, мелко нарезать. Затем нарезать кубиками колбасу и огурцы.

3. Добавить к вышеперечисленным ингредиентам горошек. Совсем немного посолить салат и заправить его майонезом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.