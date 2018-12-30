Как приготовить классический салат оливье: лучший рецепт

Новый год - идеальное время для классического оливье, даже если вы совсем не любите процесс измельчения ингредиентов для салата.
OBOZREVATEL подготовил классический пошаговый рецепт оливье с майонезом для незабываемой встречи 2019 года.
Оливье классический
Гастроном
Ингредиенты:
400-600 г вареной колбасы
1 банка консервированного горошка
6 яиц
2 крупные моркови
6 средних картофелин
4 соленых или свежих огурца
соль
майонез
Овощи и колбаса для оливье
domavkusno.ru
Как готовить
1. Отварить морковь, яйца и картошку
2. Почистить морковь и яйца, мелко нарезать. Затем нарезать кубиками колбасу и огурцы.
3. Добавить к вышеперечисленным ингредиентам горошек. Совсем немного посолить салат и заправить его майонезом.
Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.
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