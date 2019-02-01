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Французская кухня: как приготовить три простых блюда

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Национальная кухня Франции не так сложна, как кажется, но всегда производит грандиозное впечатление. Эти классические рецепты под силу освоить каждой хозяйке.

OBOZREVATEL предлагает топ-3 простых блюда французской кухни.

Классический французский омлет

Ингредиенты:

Французская кухня: как приготовить три простых блюда

Фото: klopotenko.com

  • 3 шт. - яйцо

  • 20 г - сливочное масло

  • Микс салатов

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Взбейте яйца вилкой в глубокой посуде. Не солите их сразу — соль меняет молекулярную структуру яиц, поэтому омлет может получится менее нежным.

Далее растопите на сковородке сливочное масло и вылейте готовую смесь. Подождите 5 секунд, чтобы яйца слегка схватились. Затем сдвиньте омлет вилкой к центру, чтобы они скорее загустели.

Выключите огонь, и при помощи вилки и лопатки сверните омлет в рулет. Посолите и поперчите. Затем посыпьте петрушкой или листьями салата.

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Жульен с курицей и грибами

Ингредиенты:

Французская кухня: как приготовить три простых блюда

Фото: edinstvennaya.ua

  • 400 г - куриное филе

  • 250 г - шампиньоны

  • 2 шт. - лук

  • 250 мл - сливки

  • 2 ст.л.- мука

  • 50 г - сливочное масло

  • Щепотка - мускатный орех

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Отварите куриное филе, затем дайте остыть и мелко нарежьте. Также нашинкуйте мелко грибы и лук. Далее разогрейте сковороду и обжарьте грибы, курицу и лук до золотистого цвета. Посолите и поперчите.

В сухой сковородке обжарьте муку, влейте сливки и добавьте мускатный орех. Доведите до кипения. Также добавьте в соус смесь из грибов и курицы — перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите жульен в формочки, посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться на 20-25 минут.

Заварные профитроли

Ингредиенты:

Французская кухня: как приготовить три простых блюда

Фото: smachno.ua

  • 1 стакан - пшеничная мука

  • 100 г - сливочное масло

  • 3 шт. - яйцо куриное

  • Щепотка - соль

  • Вода

Способ приготовления:

Вскипятите один стакан воды. Добавьте соль и нарезанное небольшими кусочками масло. Далее убавьте огонь и просейте муку, непрерывно помешивая венчиком. Размешивайте до получения однородной массы.

Переложите готовое тесто в миску и добавьте к нему яйца — тщательно перемешайте. Наполните тестом кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите на противень профитроли диаметром около 3 см.

Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут, затем увеличьте до 220 градусов и выпекайте еще 10-15 минут. Затем достаньте из духовки, дайте остыть и наполните кремом.

Больше известных блюд французской кухни, которые можно попробовать в лучших ресторанах Парижа смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом мяса по-французски.

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