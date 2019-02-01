Французская кухня: как приготовить три простых блюда

Национальная кухня Франции не так сложна, как кажется, но всегда производит грандиозное впечатление. Эти классические рецепты под силу освоить каждой хозяйке.
OBOZREVATEL предлагает топ-3 простых блюда французской кухни.
Классический французский омлет
Ингредиенты:
Фото: klopotenko.com
3 шт. - яйцо
20 г - сливочное масло
Микс салатов
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Взбейте яйца вилкой в глубокой посуде. Не солите их сразу — соль меняет молекулярную структуру яиц, поэтому омлет может получится менее нежным.
Далее растопите на сковородке сливочное масло и вылейте готовую смесь. Подождите 5 секунд, чтобы яйца слегка схватились. Затем сдвиньте омлет вилкой к центру, чтобы они скорее загустели.
Выключите огонь, и при помощи вилки и лопатки сверните омлет в рулет. Посолите и поперчите. Затем посыпьте петрушкой или листьями салата.
Жульен с курицей и грибами
Ингредиенты:
Фото: edinstvennaya.ua
400 г - куриное филе
250 г - шампиньоны
2 шт. - лук
250 мл - сливки
2 ст.л.- мука
50 г - сливочное масло
Щепотка - мускатный орех
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Отварите куриное филе, затем дайте остыть и мелко нарежьте. Также нашинкуйте мелко грибы и лук. Далее разогрейте сковороду и обжарьте грибы, курицу и лук до золотистого цвета. Посолите и поперчите.
В сухой сковородке обжарьте муку, влейте сливки и добавьте мускатный орех. Доведите до кипения. Также добавьте в соус смесь из грибов и курицы — перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите жульен в формочки, посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться на 20-25 минут.
Заварные профитроли
Ингредиенты:
Фото: smachno.ua
1 стакан - пшеничная мука
100 г - сливочное масло
3 шт. - яйцо куриное
Щепотка - соль
Вода
Способ приготовления:
Вскипятите один стакан воды. Добавьте соль и нарезанное небольшими кусочками масло. Далее убавьте огонь и просейте муку, непрерывно помешивая венчиком. Размешивайте до получения однородной массы.
Переложите готовое тесто в миску и добавьте к нему яйца — тщательно перемешайте. Наполните тестом кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите на противень профитроли диаметром около 3 см.
Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут, затем увеличьте до 220 градусов и выпекайте еще 10-15 минут. Затем достаньте из духовки, дайте остыть и наполните кремом.
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