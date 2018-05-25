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Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Кулинарный экспертВсе статьи автора

Что готовить на природе, кроме шашлыка

10.2т

Кроме самого шашлыка, на природе еще можно приготовить еще тысячу блюд! Я всегда беру с собой на природу жестяную плоскую емкость, которую можно использовать в качестве сковородки. Таким образом вы сможете легко приготовить бургеры!

Для приготовления рыбы можно использовать влажную газету. Это странный способ, не спорю, но более вкусной рыбы вы наверняка не пробовали! Вам нужно обмотать рыбу влажной газетой и поместить прямо в костер (огонь должен быть слабым). После 20-30 минут газета обгорит, а вы получите невероятно нежное и ароматное мясо рыбы.

Самый легкий способ приготовления овощей на природе – на гриле. Я обожаю ставить решетку прямо на огонь, а не на угли. Пусть некоторые овощи даже немножко пригорят! Это только пойдет на пользу! Потом все овощи нарежьте и перемешайте – идеальный гриль-салат готов!

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Десерт на природе – это безусловно бананы с шоколадом. Внутрь банана положите немного шоколада и на шампуре поставьте на костер. Банан становится очень нежным и ароматным, а шоколад добавляет сладкую нотку.

Как видите, все предложенные блюда и маринады – очень простые и быстрые в приготовлении. Вам не нужно сутки держать мясо в маринаде, который в конечном результате никак не повлияет на структуру мяса.

Относитесь к каждому пикнику – как к культу еды, попробуйте в полной мере насладится самым процессом! Ведь идеальный пикник – это не фантастика, а приготовить для него блюда сможет каждый.

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Евгений КлопотенкоЕвгений Клопотенко
Тема
Здоровье
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