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/Кухня

Быстро и вкусно: звездный кулинар восхитил поклонников авторским рецептом супа

1.5тЧитать материал на украинском

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом итальянского супа с фрикадельками.

"Такой, как в Италии. Со слегка хрустящими овощами, нежным бульоном и пряными фрикадельками. Тот случай, когда все ингредиенты встретились в нужное время в нужном месте. Едва ли не расплылись в ожидании, а сохранили свой вкус и структуру", - рассказал на своем YouTube канале кулинар (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

Быстро и вкусно: звездный кулинар восхитил поклонников авторским рецептом супа

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Порежьте небольшими кубиками морковь, лук, фенхель, цукини, стебель сельдерея и пожарьте на сковороде с оливковым маслом.

Налейте в кастрюлю 1,5 л воды и выложите туда овощную поджарку. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Посолите по вкусу.

Для того, чтобы сделать фрикадельки: измельчите в блендере куриное филе, немного листьев шпината, стебель сельдерея, яйцо и панировочные сухари. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте фрикадельки, отправьте их в суп и поварите еще 5-7 минут.

Далее снимите с огня и добавьте измельченные листья шпината.

Готовый суп разлейте по тарелкам и добавьте тонкие слайсы пармезана, нарезанные экономкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий программы "Утро с Украиной" Григорий Герман поделился рецептом зеленого борща с кинзой и имбирем.

Персона
Евгений Клопотенко
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