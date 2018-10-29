Быстро и вкусно: звездный кулинар восхитил поклонников авторским рецептом супа

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом итальянского супа с фрикадельками.

"Такой, как в Италии. Со слегка хрустящими овощами, нежным бульоном и пряными фрикадельками. Тот случай, когда все ингредиенты встретились в нужное время в нужном месте. Едва ли не расплылись в ожидании, а сохранили свой вкус и структуру", - рассказал на своем YouTube канале кулинар (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

150 г - стебель сельдерея

150 г - морковь

100 г - лук

1 ст. л. - оливковое масло

100 г - фенхель

100 г - шпинат

100 г - цукини

40 г - пармезан

300 г - курица (филе)

1 шт. - яйцо

20 г - шпинат

50 г - сельдерей

3 ст. л. - панировочные сухари

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Способ приготовления:

Порежьте небольшими кубиками морковь, лук, фенхель, цукини, стебель сельдерея и пожарьте на сковороде с оливковым маслом.

Налейте в кастрюлю 1,5 л воды и выложите туда овощную поджарку. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Посолите по вкусу.

Для того, чтобы сделать фрикадельки: измельчите в блендере куриное филе, немного листьев шпината, стебель сельдерея, яйцо и панировочные сухари. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте фрикадельки, отправьте их в суп и поварите еще 5-7 минут.

Далее снимите с огня и добавьте измельченные листья шпината.

Готовый суп разлейте по тарелкам и добавьте тонкие слайсы пармезана, нарезанные экономкой.

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