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Кто умнее - мужчины или женщины? Ученые дали ответ

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Ученые из Университета Вашингтона провели уникальный эксперимент и доказали что мужчины мыслят быстрее и принимают более рациональные решения.

В рамках исследования изучили быстроту реакций на графическую информацию. Несмотря на то, что обработка данных, полученных с помощью органов зрения, у мужчин и женщин находится примерно на одном уровне, исследователи отметили, что именно мужчины принимают наиболее правильные и рациональные решения на основе узнаваемого, пишет журнал Cell.

В целом, по подсчетам ученых, мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25–75 процентов медленнее, в зависимости от особенностей, и не всегда позволяет правильно отвечать на контрольные вопросы.

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При этом наиболее острой реакцией и быстрой обработкой данных в мозге обладают не здоровые мужчины, а люди с нарушениями психического развития. Ученые считают, что церебральные процессы у таких людей сопровождаются снижением регулирования нейронной активности, что приводит к более быстрому времени реакции и более острому восприятию информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился ответ на вопрос​ "​​​​​​Как месячные влияют на ум женщины?".

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