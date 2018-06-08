"Жизнь без цвета - как семья без любви": дизайнер рассказала о влиянии оттенков на человека

Известный украинский дизайнер Виктория Гресь рассказала о роли цветов в жизни человека.

Так, модельер отметила, что цвет, который мы преимущественно выбираем для своего гардероба или интерьера, влияет на восприятие окружающего мира и на эмоции человека. Она также поделилась советами, какие цвета лучше выбирать для определенных целей. Об этом Гресь написала в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Кто кроме профессионалов задумывается о роли цвета в нашей жизни? Это как любить острую еду или питаться пресной, кто-то жить не может без цвета, а кто-то, не задумываясь, носит все нейтральное. Я без цвета плохо представляю свою жизнь и, следовательно, профессию. Наши эмоции напрямую связаны с цветом, с физическим ощущением его в пространстве. Вы же знаете, что цвета могут согревать и охлаждать?" - отметила дизайнер.

Виктория поделилась своим своим практическим опытом относительно проблем выбора цвета, рассказав, на примере, как оттенок может влиять на физическое восприятие окружающего мира.

"В период советского дефицита я была студенткой, снимала однокомнатную квартиру (на то время это было роскошью) и, как водится, начала обустраиваться. Кухня была модная румынская (на дворе 1986 год и полный дефицит всего!), и была она прекрасного голубого цвета. Я решила сделать все тон в тон - купила голубой ситчик в белый горошек, пошила голубые подушечки и чехол на кухонный уголок и отчаянно мерзла на этой кухне все два года. Только представьте - солнечная сторона и топили отчаянно хорошо в те годы, но я ходила круглый год в теплых носках и не согревалась. Вот это и есть физическое свойство цвета, которое я испытала на себе опытным путем. Это лирически-практическое отступление я написала для того, чтобы лишний раз сказать скептикам, что цвет - важная составляющая нашей жизни!" - подчеркнула Гресь.

Новости Известная украинская дизайнер отказалась от меха

Дизайнер советует, что для того, чтобы приковывать к себе внимание, стоит также вооружиться правильным цветом - красным. Надев красное платье даже в холодное время оно будет отлично согревать и будоражить. хотя может и раздражать одновременно. Поэтому она советует выбирать красную одежду только на свидание, и ни в коем случае не на деловые переговоры.

В то же время она рассказала и о влиянии белого цвета на восприятие.

"Разговоры о том, что светлое расширяет, а темное сужает, похожи на плохо выученный урок школьника, который постоянно твердит что-то, а сути не понимает. Страсть к белым пространствам меня не перестает удивлять, а также любовь к "бежевенькому и персиковому". Понимаю, что страшно взять и выкрасить стену в насыщенный синий или плотный зеленый. А как насчет черной стены вместе с потолком в ванной комнате? Звучит устрашающе, но это только одна детально интерьера, мы ведь еще поставим в него мебель, повесим свет и расставим декор. У нас есть различные фактуры - окна, подоконники, двери, краны. Потом обрамляем окна шторами, и у нас уже появляется совершенно иной облик", - отметила Виктория.

По ее словам, стоит лишь немного отодвинуть свои стереотипы и страх перед новым подальше в сторону. Цена вопроса - ведро краски, и все можно изменить буквально за несколько часов. К слову, создать белоснежное пространство, в котором комфортно жить - высший пилотаж, и обойтись без акцентов очень тяжело. Ведь светлая гамма интерьера у людей обычно связана с морем за окном, пальмами и отдыхом, по которому мы так любим скучать дома. Перенести те ощущения в квартиру только лишь благодаря цвету практически невозможно. Потому что белый цвет по своей природе должен отражать солнечный свет, тогда все становится на свои места. В противном случае - пространство будет выглядеть серым.

Основное, что стоит понимать - у цветов есть эмоциональный и энергетический характер, с этим нельзя не считаться.

"Цветоделение у всех людей разное, нельзя им пренебрегать, но пробовать менять гамму нужно. Жизнь без цвета - как семья без любви: нудно и безрадостно. Я очередной раз в новом бутике позволила себе буйство цвета и красок и вижу, как радуются приходящие к нам люди. Всех с порога очаровывают малиновые стены и оранжевая колонна. Тот самый случай, когда невольно все начинают улыбаться, а это уже само по себе прекрасно!" - подытожила Гресь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер Виктория Гресь рассказала о новом веянии в мире моды, которое основано на важности осознанного выбора одежды.