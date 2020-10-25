Психолог рассказала, как определить характер человека по словам-паразитам

Наиболее частая причина употребления слов-паразитов – бедность словарного запаса, однако с их помощью можно определить характер человека.

Об этом на своей странице в Instagram написала психолог Елена Плешакова. Она также объяснила значение таких слов-паразитов, как кстати, короче, просто и других.

Кстати – это слово в основном любят те, кому не достает внимания окружающих, и интроверты. Они ощущают дискомфорт и неловкость в новой среде или при встрече с новым собеседником и пытаются компенсировать смущение словом-паразитом.

Короче – прямой показатель спешки, нервозности и даже агрессии. Обычно человек, который злоупотребляет этим словом, – холерик, обладает неуравновешенной психикой. Встречается это слово и в лексиконе у не в меру разговорчивых индивидов.

Так сказать. Это слово помогает людям с чрезмерно быстрой и несвязной речью делать паузы в словах, облегчая собеседникам понимание произносимого. Поток сознания таких людей иногда оказывается разобщен с тем, что они говорят, и связки позволяют им на время соединить слова и мысли. Люди, которые часто говорят "так сказать", – экспрессивны, подвижны, вспыльчивы, много жестикулируют и обладают богатой мимикой.

Это самое. Обычно это выражение-паразит говорят ленивые и не вполне ответственные люди. Они ненадежны и чрезмерно импульсивны. На них не стоит полагаться. Они изобретательно сваливают собственную вину на всех, кто попался под руку. Обычно эти люди считают себя несправедливо обделенными и все на свете им "должны", считает психолог.

Вообще-то . Встречается у людей, не уверенных в своих силах. В отличие от любителей слова "кстати", эти люди способны устроить скандал на пустом месте. Дело тут также в их крайней внутренней неуверенности.

Просто. Это слово часто говорит человек, не имеющий своего мнения или не уверенный в нем. Обычно такой человек полностью зависит от окружающих, все время опасаясь взять на себя ответственность и взболтнуть лишнее. Для этих людей характерно все время оправдываться.

Вот. Этим словом часто заканчивают фразы те, кто хочет продолжать разговор, но не знает, о чем еще поговорить. Обычно такие люди растягивают это слово – "вооот…" и после него следует пауза. В любом случае это "вооот" сигнализирует о том, что разговор человеку наскучил. Иногда "вот" в конце фразы заменяется выражением "вот так вот".

Это…, Ну…, Ээээ… – человеку просто-напросто трудно говорить связно.

Ну. Это слово часто говорят, когда волнуются, даже если не отдают себе в этом отчета. Если в речи вашего собеседника появилось "ну" – его что-то беспокоит, о чем он не хочет говорить.

Психолог также рассказала, как избавиться от слов паразитов. В частности, она порекомендовала научиться снимать внутреннее напряжение, особенно перед публичным выступлением или ответом на экзамене или на уроке.

Если тяжело говорить связно, путаются мысли, то текст стоит написать заранее и несколько раз проговорить его вслух. Если вы испытываете волнение, когда говорите, лучше использовать короткие фразы по 4-6 слов – тогда пауза будет почти незаметной и органичной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог предложила короткий тест, который поможет узнать, что необходимо тому или иному человеку для счастья.