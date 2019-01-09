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Потрите ухо: раскрыт секрет выживания в первые рабочие дни

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В рабочий ритм после праздников помогут войти умеренное питание и дыхательные упражнения.

Таким секретом поделился практикующий психолог МГУ, специалист в области клинической психологии и психодиагностики Игорь Козлов в комментарии "Лайфу", уточнив, что работникам умственного труда нужно сильнее себя "разогнать" для улучшения работы мозга.

"Идеально помогают глубокие дыхательные движения, когда глубоко дышим. Обычные глубокие вдохи, например 10 вдохов, 10 выдохов, для того чтобы максимально расправлять легкие и насыщать кровь кислородом, тогда вы начинаете свой тонус повышать", — пояснил эксперт.

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Козлов добавил, что сонливое состояние можно прогнать, потерев верхнюю часть уха. Хотя психолог рекомендует делать это не самостоятельно, а просить коллег. Он пояснил, что такая терапия разгоняет кровь в верхних частях ушей, где находятся нервные окончания.

Массаж ушей

Массаж ушей

sila-massazha.ru

Для людей, которые применяют физический труд на работе, легче будет привести себя в тонус после затяжных праздников. Калории сжигаются гораздо быстрее, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни. Потому для такой категории людей специалисты советуют плотнее обедать, но не переедать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи дали несколько советов, как подготовить свой организм после праздников к рабочим будням.

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Психологияпраздникработа
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